Οδηγίες προς τους Βέλγους να διαθέτουν «κιτ έκτακτης ανάγκης»

Το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Βελγίου ξεκίνησε μια εκστρατεία που ενθαρρύνει τους πολίτες να είναι σε θέση να επιβιώσουν αυτόνομα για 72 ώρες.

Πριν από ένα χρόνο, η ΕΕ προέτρεψε τους πολίτες της να ετοιμάσουν ένα κιτ έκτακτης ανάγκης με «προμήθειες πολέμου» που να επαρκούν για τρεις ημέρες – κάτι που προκάλεσε έκπληξη την εποχή εκείνη. Αν και δεν είναι ασυνήθιστο οι ειδικοί να συμβουλεύουν τη διατήρηση ενός τέτοιου κιτ στο σπίτι, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση το καθιστά πλέον επίσημη σύσταση.

«Να έχετε νερό, κάποια τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται, απόθεμα φαρμάκων, φακούς... Δεν είναι κάτι δραματικό ή που προκαλεί άγχος, απλώς είναι χρήσιμο για το να είστε προετοιμασμένοι», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Ασφάλειας και Εσωτερικών Υποθέσεων Μπερνάρ Κιντέν.

Τώρα, το Εθνικό Κέντρο Κρίσεων (NCCN) ξεκινά μια τετραετή εκστρατεία με το σύνθημα «Προετοιμασμένοι Μαζί» για να ενημερώσει το κοινό σχετικά με τις σωστές ενέργειες που πρέπει να αναλάβει και να το βοηθήσει να ξεκινήσει να είναι καλύτερα προετοιμασμένο για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Συστάσεις για προστασία και όχι πανικό στο Βέλγιο

Αν και «σίγουρα δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθούμε», ο Κιντέν τόνισε ότι «ποτέ δεν βλάπτει» να είμαστε προετοιμασμένοι. «Στη Βέλγιο μας λείπει μια κουλτούρα ασφάλειας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν ζούμε στον ίδιο κόσμο όπως πριν από 20 χρόνια. Δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά δεν πρέπει ούτε να κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο».

«Στην περιοχή μας στην Ευρώπη, είχαμε την τύχη να ζούμε σε ειρήνη για 80 χρόνια – την μακρύτερη περίοδο ειρήνης στην ήπειρο – αλλά η κατάσταση έχει αλλάξει. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι», πρόσθεσε.

Αν και το Βέλγιο δεν βρίσκεται σε πόλεμο, εδώ και αρκετά χρόνια αντιμετωπίζει απειλές και υβριδικές επιθέσεις, οι οποίες πλήττουν, για παράδειγμα, τις δημόσιες υπηρεσίες πληροφορικής, τα νοσοκομεία κ.λπ. Πριν από πέντε χρόνια, η χώρα υπέστη επίσης πλημμύρες άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα 39 θανάτους.

«Κάθε πολίτης πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να αναρωτηθεί: αν, κατά κάποια εξαιρετική περίπτωση, χρειαστεί να μείνω στο σπίτι με την οικογένειά μου για τρεις ημέρες, διαθέτω αρκετά εφόδια για να αντέξω αυτές τις τρεις ημέρες;».

Στόχος είναι να βοηθηθούν όλοι στο Βέλγιο να αναπτύξουν τις σωστές συνήθειες. Για να επιτευχθεί αυτό, το Κέντρο Κρίσεων έχει καθορίσει διάφορες φάσεις.

Αντιμετώπιση κρίσεων

Η πρώτη φάση επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στην ταχεία εύρεση των σωστών πληροφοριών κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης. Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή στο σύστημα προειδοποίησης BE-alert, στα τοπικά κανάλια επικοινωνίας και στον ιστότοπο του ίδιου του Κέντρου Κρίσεων.

Είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε πού να βρούμε αξιόπιστες πληροφορίες σε περίπτωση καταστροφής. «Σε τέτοιες στιγμές, οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται γρήγορα και ορισμένοι προσπαθούν ακόμη και να επωφεληθούν από αυτό».

«Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι αξιόπιστες και ακριβείς πληροφορίες κάνουν τη διαφορά μεταξύ της άγνοιας και της λήψης των κατάλληλων μέτρων», πρόσθεσαν.

Όταν οι άνθρωποι επιδεικνύουν επαρκή ανθεκτικότητα κατά τις πρώτες ώρες μιας κρίσης, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν τη δυνατότητα να επικεντρωθούν σε όσους είναι πιο ευάλωτοι. Τόνισαν ότι η προετοιμασία σημαίνει να ενεργεί κανείς για το δικό του καλό, αλλά και για το καλό των άλλων.

Η εκστρατεία του Κέντρου Κρίσεων υιοθετεί σκόπιμα μια προσέγγιση «κοντά και τοπικά», απευθείας στο πεδίο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, θα εξεταστούν διάφορα θέματα (συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου πυρηνικών και χημικών καταστροφών).

Η εκστρατεία βασίζεται σε ένα εκτεταμένο τοπικό δίκτυο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τοπικές αρχές και τοπικούς οργανισμούς – χώρους όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, ανταλλάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται για να χτίσουν μια ισχυρή κοινότητα.

Μέσω αυτών των τοπικών εταίρων, η εκστρατεία στοχεύει να «συνδεθεί όσο το δυνατόν πιο στενά» με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Η αλληλεγγύη αποτελεί επίσης κεντρικό στοιχείο της εκστρατείας, όπως τόνισε το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων: η προετοιμασία σημαίνει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ευάλωτων ατόμων στην ίδια την κοινότητα.

Μιλώντας με γείτονες, μέλη της οικογένειας και γνωστούς, οι άνθρωποι μπορούν να εντοπίσουν ποιοι ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον υποστήριξη κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης και πώς μπορούν να βοηθήσουν.

Με πληροφορίες από Brussels Times