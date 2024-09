Ocean Photographer of the Year 2024: Η φωτογραφία με τη φάλαινα που έλαβε το πρώτο βραβείο Ο διαγωνισμός Ocean Photographer of the Year παρουσιάζεται από το περιοδικό Oceanographic και την Blancpain

LifO Newsroom Ocean Photographer of the Year 2024: