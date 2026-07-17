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The Observer: Πριν από την πτώση του Άσαντ, ο Πούτιν εξέταζε να τον αντικαταστήσει με τη σύζυγό του, Άσμα

Ο Πούτιν θεωρούσε τον Άσαντ «αδύναμο ηγέτη», που βασιζόταν ολοένα και περισσότερο στη ρωσική στήριξη για να παραμείνει στην εξουσία

The LiFO team
The LiFO team
ΜΠΑΣΑΡ ΑΛ ΑΣΑΝΤ ΑΣΜΑ ΑΛ ΑΣΑΝΤ ΠΟΥΤΙΝ Facebook Twitter
Ο Μπαράρ και η Άσμα αλ Άσαντ / Φωτ.: EPA
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Δημοσίευμα της βρετανικής The Observer παρουσιάζει το εναλλακτικό σχέδιο του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Συρία, για να διατηρηθεί η ρωσική επιρροή στη χώρα, κατά τη διάρκεια της πτώσης του Σύρου προέδρου, Μπασάρ αλ Άσαντ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέταζε, κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της κατάρρευσης του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, να τον απομακρύνει από την εξουσία και να τον αντικαταστήσει με τη σύζυγό του, Άσμα αλ Άσαντ.

Αυτό αποκαλύπτει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Observer, σύμφωνα με το οποίο το Κρεμλίνο θεωρούσε ότι η Άσμα αλ Άσαντ ήταν το πρόσωπο που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη συνέχεια των κρατικών θεσμών, την ώρα που η Μόσχα είχε αρχίσει να αμφισβητεί την ικανότητα του Σύρου προέδρου να διαχειριστεί την ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση.

Ο Πούτιν είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στον Άσαντ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ρώσος πρόεδρος θεωρούσε τον Μπασάρ αλ Άσαντ έναν «αδύναμο ηγέτη», ο οποίος εξαρτιόταν ολοένα και περισσότερο από τη ρωσική στήριξη για να παραμείνει στην εξουσία.

Για τον λόγο αυτό, η Μόσχα φέρεται να είχε καταρτίσει λίστα πιθανών διαδόχων του, στην κορυφή της οποίας βρισκόταν η Άσμα αλ Άσαντ.

Ο Πούτιν φέρεται μάλιστα να συζήτησε προσωπικά την ιδέα με τον Σύρο πρόεδρο, ο οποίος όμως απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την εξουσία.

Ο ρόλος της Άσμα αλ Άσαντ στη Συρία

Η Άσμα αλ Άσαντ, η οποία γεννήθηκε στη Βρετανία και εργάστηκε στο παρελθόν στον τραπεζικό κλάδο, δεν περιοριζόταν σε έναν τυπικό ρόλο πρώτης κυρίας, σύμφωνα με την Observer. Αντίθετα, ασκούσε σημαντική επιρροή σε κρατικούς μηχανισμούς, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούσαν την οικονομία.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι επιχειρηματίες οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις της ή να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία σε πρόσωπα που συνδέονταν με το προεδρικό περιβάλλον, βρέθηκαν αντιμέτωποι με οικονομικές πιέσεις και κρατικές παρεμβάσεις, γεγονός που είχε προκαλέσει δυσαρέσκεια ακόμη και μέσα στους κύκλους του καθεστώτος.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όταν οι δυνάμεις της συριακής αντιπολίτευσης ξεκίνησαν την τελική τους επίθεση προς τη Δαμασκό, τον Δεκέμβριο του 2024, η Ρωσία επέλεξε να μην επέμβει στρατιωτικά για να διασώσει το καθεστώς.

Στις 8 Δεκεμβρίου, ο Μπασάρ αλ Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία και κατέφυγε στη Μόσχα, όπου παραμένει μέχρι σήμερα έχοντας λάβει πολιτικό άσυλο, παρά το γεγονός ότι σε βάρος του έχουν εκδοθεί διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η Άσμα αλ Άσαντ είχε εγκαταλείψει τη Συρία ήδη από τον Αύγουστο του 2024, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία στη Ρωσία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Observer, πραγματοποίησε ταξίδια και εκτός Ρωσίας. Παρά τις κυρώσεις που της έχουν επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται να επισκέπτεται το Ντουμπάι, όπου η ίδια και ο σύζυγός της διαθέτουν ακίνητη περιουσία.

Με πληροφορίες από The Observer

Διεθνή

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