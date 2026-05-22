Ο Ζοχράν Μαμντάνι ξεκινά live εκπομπές στο Twitch για να απαντά σε πολίτες

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας live διαδικτυακής εκπομπής στο Twitch με τίτλο «Talk With the People» (Συνομιλώντας με τους πολίτες), μέσω της οποίας θα απαντά ζωντανά σε ερωτήσεις πολιτών.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται παράλληλα και σε YouTube, Instagram, TikTok, X και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο τη στρατηγική πολιτικής επικοινωνίας που ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέπτυξε μέσα από τα social media κατά την προεκλογική του καμπάνια.

«Με το “Talk with the People” φέρνουμε το Δημαρχείο απευθείας στις πλατφόρμες όπου οι Νεοϋορκέζοι περνούν ήδη τον χρόνο τους», ανέφερε ο Ζοχράν Μαμντάνι σε ανακοίνωσή του.

Ζοχράν Μαμντάνι: Η καμπάνια του στα social media

Κατά την πορεία του προς τη δημαρχία, ο Ζοχράν Μαμντάνι βασίστηκε -κατά βάση- σε βίντεο στα social media, διαδικτυακές αναλύσεις και εμφανίσεις εκτός των παραδοσιακών πολιτικών μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να προσεγγίσει νεότερους ψηφοφόρους και να συζητήσει ζητήματα όπως το κόστος ζωής, η στέγαση και οι μεταφορές με πιο άμεσο και «συνομιλιακό» τρόπο.

Όπως δήλωσε, στόχος της νέας εκπομπής είναι να δημιουργηθεί «ένας νέος διάλογος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους πολίτες που υπηρετεί, ειδικά με τις νεότερες γενιές που συχνά αγνοούνται».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι προώθησε την πρεμιέρα της εκπομπής μέσα από ανάρτησή του στο X, δημοσιεύοντας φωτογραφία όπου κάθεται μπροστά από μικρόφωνα με λογότυπα social media, δίπλα σε εικόνα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Φράνκλιν Ρούσβελτ.

Η ιδέα παραπέμπει επίσης στον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Φιορέλο Λα Γκουάρντια, ο οποίος παρουσίαζε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Talk to the People» τη δεκαετία του 1940.

Το Twitch ξεκίνησε ως πλατφόρμα livestreaming για gamers, όμως τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σημαντικό χώρο πολιτικού σχολιασμού και ενημέρωσης για νεότερες ηλικίες, που καταναλώνουν όλο και περισσότερο πολιτικό περιεχόμενο μέσα από streamers, podcasts και social media αντί για παραδοσιακά μέσα.

Ανάμεσα στους πρώτους Αμερικανούς πολιτικούς που αξιοποίησαν δυναμικά την πλατφόρμα ήταν και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, η οποία το 2020 συμμετείχε σε livestreams του videogame «Among Us» με στόχο να ενθαρρύνει νέους να ψηφίσουν.

Τα τελευταία χρόνια, δημιουργοί πολιτικού περιεχομένου έχουν μετατρέψει το Twitch σε μία από τις βασικές πλατφόρμες ζωντανού πολιτικού σχολιασμού στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από CNBC