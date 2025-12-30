Ο Ζοχράν Μαμντάνι θα ορκιστεί σε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό κάτω από το δημαρχείο

Καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συγκεντρώνονται στην Times Square για τον εορτασμό του νέου έτους, μια -συγκριτικά- μικρότερη μάζωξη, αλλά μεγάλης ιστορικής σημασίας που αφορά στον Ζοχράν Μαμντάνι θα λαμβάνει χώρα σ' έναν υπόγειο χώρο του «Μεγάλου Μήλου».

Ειδικότερα, σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης, στο «Παλαιό Δημαρχείο» πιο συγκεκριμένα θα εκτελούνται οι τελευταίες εργασίες για την ορκωμοσία του νέου δημάρχου της μεγαλόπολης, Ζοχράν Μαμντάνι.

Ο Μαμντάνι αναμένεται σύμφωνα με τους New York Times να ορκιστεί στο παλιό σταθμό του μετρό «Παλαιό Δημαρχείο». Οι κεραμοσκεπές, οι πολυέλαιοι και οι οροφές θα συμβολίζουν ένα δείγμα της «Χρυσής Εποχής» της Νέας Υόρκη, την οποία ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της πόλης θέλει να τιμήσει.

Ζοχράν Μαμντάνι: Ο σταθμός του μετρό που θα ορκιστεί

«Όταν ο σταθμός Old City Hall άνοιξε για πρώτη φορά το 1904 -ένας από τους 28 αρχικούς σταθμούς του μετρό της Νέας Υόρκης- ήταν ένα φυσικό μνημείο για μια πόλη που τόλμησε να είναι όμορφη και να χτίσει σπουδαία πράγματα που θα μεταμόρφωναν τη ζωή των εργαζομένων», μεταξύ άλλων ο Μαμντάνι.

«Αυτή η φιλοδοξία δεν χρειάζεται να είναι μια ανάμνηση περιορισμένη μόνο στο παρελθόν μας, ούτε πρέπει να περιορίζεται μόνο στα τούνελ κάτω από το Δημαρχείο: θα είναι ο σκοπός της θητείας μου, που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Νέας Υόρκης από το πάνω κτίριο» συμπλήρωσε μεταο νέος δήμαρχος.

Η Λετίθια Τζέιμς, γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης και στενή σύμμαχος του εκλεγμένου δημάρχου, θα αναλάβει την ορκωμοσία η οποία, στην ουσία, θα είναι μία μικρή, ιδιωτική τελετή όπου θα δώσει το «παρών» η οικογένεια του Μαμντάνι και μερικοί από τους στενούς του συμβούλους.

Η Γενική Εισαγγελέας δήλωσε ότι η τοποθεσία ήταν κατάλληλη, δεδομένου ότι το μετρό είναι η «ζωτική δύναμη» της πόλης και ένας «μεγάλος εξισωτικός παράγοντας» για όλους τους Νεοϋορκέζους.

«Με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας ως άτομα, ταξιδεύουμε με το τρένο, σε μέρη μακρινά και κοντά», είπε με τη σειρά της η κυρία Τζέιμς. «Ο Ζοχράν είναι ο νέος μας δήμαρχος, επειδή κατανοεί πόσο σημαντικό είναι ότι οι Νεοϋορκέζοι που ζουν δίπλα-δίπλα αξίζουν όλοι μια πόλη στην οποία μπορούμε να ευημερήσουμε, ανεξάρτητα από τη γραμμή του μετρό που χρησιμοποιούν».

Με πληροφορίες από New York Times



