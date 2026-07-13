Ο Ζοχράν Μαμντάνι ερωτεύτηκε τη σύζυγό του μόλις είδε το προφίλ της στο Hinge

Ο Ζοχράν Μαμντάνι λέει πως ερωτεύτηκε τη Ράμα Ντουουάτζι πριν ακόμη μάθει αν εκείνη θα ανταποκρινόταν. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης μίλησε για τη γνωριμία τους στο Hinge, περιγράφοντας τη στιγμή που είδε για πρώτη φορά τη φωτογραφία της.

Μιλώντας στην εκπομπή «360 with Jillian», ο Μαμντάνι αναφέρει ότι ένιωσε κάτι πολύ ισχυρό μόλις αντίκρισε το προφίλ της

«Νομίζω πως την ερωτεύτηκα από τη στιγμή που είδα τη φωτογραφία της», λέει. Πριν ακόμη μάθει αν το ενδιαφέρον ήταν αμοιβαίο, είχε ήδη κρατήσει ένα στιγμιότυπο οθόνης από το προφίλ της.

Όταν είδε ότι και εκείνη είχε ανταποκριθεί, έπρεπε να αποφασίσει τι θα της έγραφε. Στο προφίλ της η Ντουουάτζι είχε αναφέρει ότι αγαπούσε την κρεμ μπρουλέ και εκείνος της πρότεινε να βρουν μαζί ένα μέρος για να δοκιμάσουν το γλυκό.

Η κίνηση ακούγεται σήμερα αρκετά άνετη. Ο ίδιος, όμως, παραδέχεται ότι την αφηγείται πιο ομαλά απ’ ό,τι συνέβη στην πραγματικότητα: τα χέρια του έτρεμαν και πέρασε μερικές ώρες σκεπτόμενος αν έπρεπε πράγματι να στείλει το μήνυμα.

Η παρουσιάστρια τον ρώτησε ακόμη πότε διέγραψε το Hinge, την εφαρμογή που διαφημίζεται ως «σχεδιασμένη για να διαγράφεται». Ο Μαμντάνι απάντησε ότι το ζευγάρι συζήτησε το θέμα έπειτα από μερικά ραντεβού και τότε διέγραψε και ο ίδιος την εφαρμογή.

Η συζήτηση είχε ξεκινήσει από όσα έμαθε για τον έρωτα από τους γονείς του, τη σκηνοθέτιδα Μίρα Ναΐρ και τον ακαδημαϊκό Μαχμούντ Μαμντάνι. Περιέγραψε τη δική τους ιστορία ως θυελλώδη, θυμίζοντας ότι η μητέρα του ερωτεύτηκε τον πατέρα του σε μια χώρα και μια ήπειρο που μέχρι τότε δεν είχε επισκεφθεί.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουουάτζι γνωρίστηκαν μέσω του Hinge το 2021 και παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη τον Φεβρουάριο του 2025. Η Ντουουάτζι είναι Συροαμερικανίδα εικονογράφος και δημιουργός κινουμένων σχεδίων, με έδρα το Μπρούκλιν.

Έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τα «The New Yorker» και «The Washington Post», καθώς και με το BBC, την Apple, το Spotify, το VICE και την Tate Modern. Παράλληλα, δημιουργεί χειροποίητα κεραμικά.

Ο Μαμντάνι είχε αναφερθεί και παλαιότερα στη γνωριμία τους μέσω Hinge. Στο νέο απόσπασμα, όμως, περιέγραψε με περισσότερες λεπτομέρειες πόσο γρήγορα κατάλαβε ότι ήθελε να γνωρίσει τη γυναίκα που αργότερα θα γινόταν σύζυγός του.

Με στοιχεία από Complex