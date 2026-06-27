Ο Ζόχραν Μαμντάνι δίνει 15 εκατ. δολάρια για την τρανς υγεία στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, το φετινό Pride δεν μένει μόνο στην παρέλαση.

Ο δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι ανακοίνωσε επένδυση 15 εκατ. δολαρίων για την ενίσχυση της πρόσβασης των τρανς κατοίκων της πόλης σε φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου, σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να περιορίσει τις σχετικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ και να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα ιατρικά αρχεία τρανς ασθενών.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει τρεις βασικές πρωτοβουλίες: ένα ταμείο άμεσης πρόσβασης σε φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου, μια τηλεφωνική γραμμή και υπηρεσία μηνυμάτων που θα συνδέει τρανς Νεοϋορκέζους με διαθέσιμους πόρους και υπηρεσίες, καθώς και επιπλέον χρηματοδότηση για έρευνα γύρω από την LGBTQ+ υγεία.

«Κάθε Νεοϋορκέζος πρέπει να έχει την ελευθερία να ζει ως ο εαυτός του και να έχει πρόσβαση στην υγειονομική φροντίδα που χρειάζεται», δήλωσε ο Μαμντάνι στο Them. «Καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιτίθεται στους τρανς ανθρώπους και επιχειρεί να εκφοβίσει ασθενείς, οικογένειες και παρόχους, η Νέα Υόρκη αναλαμβάνει δράση».

Η ανακοίνωση δεν έρχεται σε κενό. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο κέντρο μιας μεγάλης νομικής και πολιτικής σύγκρουσης για την τρανς υγεία. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ζητήσει, μέσω ποινικής κλήτευσης, ιδιωτικά ιατρικά αρχεία τρανς ασθενών που είχαν λάβει φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου ως ανήλικοι σε νοσοκομεία της Νέας Υόρκης, μεταξύ των οποίων και το NYU Langone.

Ομοσπονδιακή δικαστής στο Μανχάταν μπλόκαρε προσωρινά την πρόσβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης σε αυτά τα αρχεία, σε μια απόφαση που οργανώσεις δικαιωμάτων χαρακτήρισαν κρίσιμη νίκη για την ιδιωτικότητα των τρανς νέων και των οικογενειών τους.

Το NYU Langone είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο αντιδράσεων, καθώς τον Φεβρουάριο σταμάτησε το πρόγραμμά του για φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου σε τρανς νέους, επικαλούμενο το «τρέχον ρυθμιστικό περιβάλλον». Η απόφαση προκάλεσε την οργή LGBTQ+ οργανώσεων στη Νέα Υόρκη, οι οποίες κατηγόρησαν μεγάλα νοσοκομειακά συστήματα ότι υποχώρησαν στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τρανς ακτιβιστές και περισσότερα από 20 νυν και πρώην τιμώμενα πρόσωπα του NYC Pride ζήτησαν από τους διοργανωτές της φετινής παρέλασης να αποκλείσουν νοσοκομεία που έχουν σταματήσει ή περιορίσει τη φροντίδα επιβεβαίωσης φύλου για τρανς νέους. Οι διοργανωτές του Pride, ωστόσο, ανακοίνωσαν ότι νοσοκομεία όπως το NYU Langone και το Mount Sinai θα συμμετάσχουν, υποστηρίζοντας ότι τα τμήματα που παρελαύνουν συχνά εκπροσωπούν LGBTQ+ εργαζομένους και όχι τις διοικήσεις που παίρνουν τις κεντρικές αποφάσεις.

Γι’ αυτό η ανακοίνωση του Μαμντάνι έχει μεγαλύτερο βάρος από μια ακόμη συμβολική δήλωση στήριξης για το Pride. Δεν περιορίζεται σε λόγια, αλλά επιχειρεί να απαντήσει με χρηματοδότηση, υποδομές και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Ο Τζάστιν Ε. Σάντσες, δημοτικός σύμβουλος και συν-επικεφαλής της LGBTQIA+ ομάδας του Δημοτικού Συμβουλίου, χαρακτήρισε την ανακοίνωση «τα καλύτερα νέα που ακούσαμε όλο τον μήνα του Pride», τονίζοντας ότι οι παρελάσεις και οι γιορτές έχουν νόημα όταν συνοδεύονται από πολιτική δουλειά και προστασία απέναντι στις επιθέσεις.

Η Νέα Υόρκη παρουσιάζεται συχνά ως καταφύγιο για LGBTQ+ ανθρώπους στις ΗΠΑ. Όμως η υπόθεση των ιατρικών αρχείων, οι πιέσεις στα νοσοκομεία και η αβεβαιότητα για την πρόσβαση σε φροντίδα δείχνουν ότι ακόμη και στις πιο προοδευτικές πόλεις, τα τρανς δικαιώματα δεν είναι αυτονόητα.

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Το πακέτο των 15 εκατ. δολαρίων δεν λύνει από μόνο του τη σύγκρουση. Στέλνει, όμως, ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα: σε μια στιγμή που η ομοσπονδιακή εξουσία επιχειρεί να κάνει την τρανς υγεία πεδίο ποινικής και ιδεολογικής πίεσης, η μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ δηλώνει ότι θα χρηματοδοτήσει την πρόσβαση, την προστασία και την έρευνα.

Στη Νέα Υόρκη, το φετινό Pride αποκτά έτσι πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο σημαίες και παρέλαση. Είναι 15 εκατομμύρια δολάρια για ανθρώπους που παλεύουν να κρατήσουν την υγεία τους, την ιδιωτικότητά τους και το δικαίωμα να ζουν ως ο εαυτός τους.

Με στοιχεία από Them