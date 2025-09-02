Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμπεται σε δίκη για τον βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνού

Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα καθίσει στο εδώλιο του κακουργιοδικείου στο Παρίσι, κατηγορούμενος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος της ηθοποιού Σαρλότ Αρνού, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Αρνού, η οποία είχε υποβάλει μήνυση το 2018 λίγες ημέρες μετά τα καταγγελλόμενα περιστατικά, χαιρέτισε την απόφαση του ανακριτή γράφοντας στο Instagram: «Είναι κάτι τεράστιο. Είμαι ανακουφισμένη».

Τι υποστηρίζει ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ

Ο Ντεπαρντιέ, ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του γαλλικού κινηματογράφου, υποστηρίζει ότι η σχέση του με την ηθοποιό ήταν συναινετική. Τον περασμένο Μάιο καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 18 ετών με αναστολή για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Volets verts» το 2021, απόφαση την οποία έχει ήδη προσβάλει με έφεση.

«Ο ανακριτής διέταξε την παραπομπή του Ζεράρ Ντεπαρντιέ ενώπιον του κακουργιοδικείου για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με δακτυλική διείσδυση στις 7 και 13 Αυγούστου 2018, στην κατοικία του ηθοποιού στο Παρίσι», δήλωσε η δικηγόρος της Αρνού, Καρίν Ντιριέ-Ντιμπόλ. «Είμαστε ανακουφισμένες και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η πελάτισσά μου κι εγώ», πρόσθεσε.

Ο συνήγορος του Ντεπαρντιέ δεν θέλησε να σχολιάσει την απόφαση.