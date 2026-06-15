Ο Ζελένσκι μίλησε για τα LGBTQ+ δικαιώματα στην Ουκρανία: «Είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να υπάρξει ανοιχτή δημόσια συζήτηση για τα LGBTQ+ δικαιώματα στην Ουκρανία, σε μια σπάνια αναφορά του στο θέμα, την ώρα που στη χώρα συνεχίζεται η συζήτηση για τη νομική αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών.

Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης στο Κίεβο. Ο Ολεξάντρ Ντεμένκο, βετεράνος και επικεφαλής LGBTQ+ οργάνωσης στρατιωτικών και βετεράνων, ρώτησε τον Ουκρανό πρόεδρο αν η χώρα χρειάζεται πολιτιστικά έργα που θα βοηθήσουν στην «κανονικοποίηση» των LGBTQ+ θεμάτων και στην αύξηση της κοινωνικής αποδοχής.

after getting standing ovation in Kyiv, a Ukrainian veteran, head of LGBTQ Military union, Oleksandr Demenko, confronts Zelenskyy over lack of progress with equality, recent marriage restrictions pushed by the parliament speaker. without flinching Zelenskyy sides with equality pic.twitter.com/br6R0ZVDv9 — maksym eristavi. (@maksymeristavi) June 11, 2026

«Πιστεύω ότι όλα πρέπει να συζητιούνται ανοιχτά με την κοινωνία, και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό», απάντησε ο Ζελένσκι.

Συνέδεσε μάλιστα το ζήτημα των ίσων δικαιωμάτων με την κοινή εμπειρία του πολέμου. «Είμαστε όλοι εδώ μαζί, υπερασπιζόμαστε το κράτος, είμαστε ίσοι και έχουμε απολύτως τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από όποιες προκαταλήψεις ανθρώπων του 15ου αιώνα. Είμαστε σύγχρονοι άνθρωποι», είπε.

Στην Ουκρανία ούτε ο γάμος ούτε οι αστικές ενώσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου αναγνωρίζονται σήμερα από τη νομοθεσία. Ο Ζελένσκι είχε αναθέσει παλαιότερα στην κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης αστικών ενώσεων για ομόφυλα ζευγάρια, ενώ το 2024 είχε δηλώσει ότι θα υπέγραφε σχετικό νόμο αν τον ενέκρινε το κοινοβούλιο.

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Παρά την αυξανόμενη κοινωνική αποδοχή των LGBTQ+ ανθρώπων τα τελευταία χρόνια, η νομοθετική πρόοδος παραμένει αργή. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Kyiv International Institute of Sociology το 2024, πάνω από το 70% των Ουκρανών πιστεύει ότι οι LGBTQ+ άνθρωποι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες.

Η νέα συζήτηση έρχεται ενώ το ουκρανικό κοινοβούλιο εξετάζει αναθεώρηση του Αστικού Κώδικα, διαδικασία που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. LGBTQ+ οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι ορισμένες διατάξεις μπορεί να παγιώσουν τον αποκλεισμό των ομόφυλων σχέσεων από τη νομική έννοια της οικογένειας.

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος της ουκρανικής Βουλής Ρουσλάν Στεφαντσούκ συναντήθηκε με εκπροσώπους LGBTQ+ οργανώσεων για τις αλλαγές στη νομοθεσία. Όπως είπε, είναι σημαντικό να διατηρηθεί «ανοιχτός και υπεύθυνος διάλογος» για ζητήματα που αφορούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ιδιωτική ζωή και τα ίσα δικαιώματα.

Με στοιχεία από Pink News, Kyiv Independent