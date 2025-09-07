Ο Ζελένσκι καταδικάζει το σημερινό «ανελέητο χτύπημα» της Ρωσίας

Για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το βασικό κυβερνητικό κτίριο της Ουκρανίας στο Κίεβο, που στεγάζει το υπουργικό συμβούλιο, επλήγη κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης, προκαλώντας φωτιά και εκτεταμένες ζημιές στους δύο τελευταίους ορόφους.

Η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε «λόγω εχθρικής επίθεσης». Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το κτίριο να χτυπήθηκε από drone που είχε αναχαιτιστεί, σημειώνοντας ότι τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Νεκροί και τραυματίες

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά χτυπήματα, ανάμεσά τους ένα βρέφος και μία νεαρή γυναίκα σε εννεαώροφη πολυκατοικία στο δυτικό Κίεβο. Δεκάδες κατοικίες και νηπιαγωγεία επλήγησαν στη Ζαπορίζια, ενώ θύματα καταγράφηκαν και σε Σούμι, Τσερνίχιβ και χωριά γύρω από την Κριβί Ριχ, την ιδιαίτερη πατρίδα του προέδρου Ζελένσκι.

Μία κάτοικος του Κιέβου, η Βαλεντίνα, περιέγραψε πως ξύπνησε με τα παράθυρα σπασμένα και το διαμέρισμά της γεμάτο θραύσματα γυαλιών:

«Τουλάχιστον ζούμε ακόμη», είπε, μιλώντας με θλίψη για την απώλεια της γειτόνισσάς της και του μωρού της.

Η μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 800 drones και πυραύλους μέσα σε μία νύχτα. Από αυτά, 747 drones και τέσσερις πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ωστόσο εννέα πύραυλοι και 56 drones έπληξαν 37 τοποθεσίες.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε το «ανελέητο χτύπημα» και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «παρατείνει σκόπιμα τον πόλεμο με εγκλήματα κατά αμάχων, ενώ θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει η διπλωματία εδώ και καιρό».

Αντιδράσεις από Δύση και Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι οι στόχοι ήταν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες οπλισμού, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την κατάρριψη 69 ουκρανικών drones πάνω από ρωσικό έδαφος.

Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι επιθέσεις δείχνουν πως «ο Πούτιν πιστεύει ότι μπορεί να ενεργεί ατιμώρητα». Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αποκάλυψε ότι 26 σύμμαχοι της Ουκρανίας έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν δυνάμεις «από ξηράς, θαλάσσης ή αέρος» για τη διασφάλιση της χώρας αμέσως μετά την επίτευξη εκεχειρίας.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε ότι οποιεσδήποτε ξένες δυνάμεις εισέλθουν στο ουκρανικό έδαφος θα θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι».

Συμβολικό πλήγμα

Η επίθεση στο κυβερνητικό κτίριο θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς μέχρι τώρα το κέντρο του Κιέβου, όπου βρίσκονται όλες οι βασικές πολιτικές δομές –κυβέρνηση, κοινοβούλιο και προεδρικό μέγαρο– παρέμενε άθικτο χάρη στην ισχυρή αεράμυνα. Η εικόνα των φλεγόμενων ορόφων δίπλα στην πλατεία Μαϊντάν στέλνει μήνυμα κλιμάκωσης, τη στιγμή που ο Ρώσος πρόεδρος υποστηρίζει ότι επιθυμεί ειρήνη.