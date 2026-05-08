Ο Ζελένσκι και το Κρεμλίνο επιβεβαιώνουν την τριήμερη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ

Συμφωνία για τριήμερη εκεχειρία από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, καθώς και για ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, επιτεύχθηκε μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, στο πλαίσιο των διπλωματικών πρωτοβουλιών των Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την προώθηση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διαδικασίας.

Τη συμφωνία επιβεβαίωσε η ρωσική κυβέρνηση, με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, να δηλώνει ότι η Μόσχα αποδέχεται την πρωτοβουλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε μέσω αναρτήσεών του στα κοινωνικά δίκτυα ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται η ανταλλαγή 1.000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία σημαντικό βήμα για την επιστροφή εκατοντάδων πολιτών και στρατιωτών στις πατρίδες τους.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι υπέγραψε διάταγμα με το οποίο δίνεται εντολή στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να μην στοχοποιήσουν τη Κόκκινη Πλατεία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της 9ης Μαΐου στη Μόσχα για την επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Η Κόκκινη Πλατεία είναι λιγότερο σημαντική για εμάς από τις ζωές των Ουκρανών αιχμαλώτων που θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των ανθρώπινων ζωών αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για τη στάση του Κιέβου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε, τέλος, τον Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του για τις διπλωματικές τους πρωτοβουλίες, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η Ουάσινγκτον θα διασφαλίσει την πλήρη τήρηση των συμφωνηθέντων από τη ρωσική πλευρά.