Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «ασεβή» την αποτυχία των Αμερικανών απεσταλμένων να επισκεφθούν το Κίεβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θεωρεί «ασεβείς» τις επισκέψεις των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα, αλλά όχι στο Κίεβο.

Οι δύο άνδρες επισκέφθηκαν τη ρωσική πρωτεύουσα στα τέλη του περασμένου έτους και ξανά τον Ιανουάριο.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος έχει επισκεφθεί τη Μόσχα οκτώ φορές, συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε πολλές περιπτώσεις.

Ωστόσο, ούτε ο ίδιος ούτε ο Κούσνερ έχουν επισκεφθεί ποτέ το Κίεβο με επίσημη ιδιότητα.

Για «ασέβεια» έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Είναι ασέβεια [εκ μέρους τους] να έρχονται στη Μόσχα και όχι στο Κίεβο, είναι απλά ασέβεια», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του σε ουκρανικό μέσο ενημέρωσης.

«Κατανοώ ότι έχουμε πολύπλοκα ζητήματα να αντιμετωπισθούν... Αν δεν θέλουν, μπορούμε να συναντηθούμε σε άλλες χώρες», πρόσθεσε.

Ο Γουίτκοφ, πρώην μεγιστάνας του real estate, είναι ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Κούσνερ είναι γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι οι δύο άνδρες σχεδίαζαν να επισκεφθούν την Ουκρανία, αλλά το ταξίδι αυτό δεν πραγματοποιήθηκε τελικά λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν.

Η τελευταία τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας πραγματοποιήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να επιτίθενται στο Ιράν και η προσοχή απομακρύνθηκε από τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος μαίνεται εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ αποτελούν μέλη της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας που ταξιδεύει στο Πακιστάν για συνομιλίες εκεχειρίας με το Ιράν, ενώ ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι η προσοχή των ΗΠΑ ήταν στραμμένη στη Μέση Ανατολή.

«Αλλά... σε κάθε περίπτωση, για εμάς είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους Αμερικανούς», πρόσθεσε.

Οι συνομιλίες για την κατάπαυση πυρός

Οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός επιταχύνθηκαν το φθινόπωρο του 2025, όταν αποκαλύφθηκε ότι Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι εργάζονταν πάνω σε ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο φαινόταν να περιλαμβάνει αρκετούς όρους δυσμενείς για το Κίεβο.

Η Ουκρανία πίεσε να συμμετάσχει στις συνομιλίες, και ακολούθησαν αρκετές συναντήσεις και σύνοδοι κορυφής.

Μέχρι τον Φεβρουάριο, τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο δήλωσαν ότι είχαν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με ορισμένα «στρατιωτικά ζητήματα», συμπεριλαμβανομένης της θέσης της γραμμής του μετώπου και της παρακολούθησης της εκεχειρίας.

Άλλα ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης της Ουκρανίας να επιστρέψει η Ρωσία τα ουκρανικά παιδιά που απέλασε βίαια από την αρχή του πολέμου, καθώς και της επιμονής της Μόσχας για «αλλαγή καθεστώτος» στο Κίεβο.

Το βασικό όμως ζήτημα είναι το καθεστώς της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία. Το αίτημα της Μόσχας για την παραχώρηση κυρίαρχου ουκρανικού εδάφους ως αντάλλαγμα για τον τερματισμό του πολέμου είναι απαράδεκτο για το Κίεβο, και καμία από τις δύο πλευρές δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει – με αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

«Αναζητούμε έναν συμβιβασμό μεταξύ δύο εντελώς αντίθετων θέσεων», δήλωσε τον Φεβρουάριο ο Κυρίλο Μπουντάνοφ, επικεφαλής του επιτελείου του Ζελένσκι. «Δεν τον έχουμε βρει ακόμα».

Τελικά, πρόσθεσε, τόσο το Κίεβο όσο και η Μόσχα «θα πρέπει να αναγνωρίσουν ένα από τα δύο: είτε θα βρούμε μια λύση και θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο, είτε θα αναλάβουμε όλοι εξίσου την ευθύνη να παραδεχτούμε ότι δεν βρήκαμε λύση και θα συνεχίσουμε να σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον – κάτι που κάνουμε αρκετά αποτελεσματικά και επαγγελματικά».

Ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για τους Ουκρανούς εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια.

Μεγάλες εκτάσεις της ανατολικής Ουκρανίας βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο, ενώ τα στρατεύματα του Κιέβου και της Μόσχας συνεχίζουν να εμπλέκονται σε άμεσες μάχες σε ένα μακρύ μέτωπο που εκτείνεται από το Λουχάνσκ στα βορειοανατολικά έως το Χερσόν στα νότια.

Με πληροφορίες από BBC