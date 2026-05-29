Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για «μεγάλες επιθέσεις» από τη Ρωσία τις επόμενες ώρες

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή στο CBS News ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για «μεγάλες επιθέσεις» από τη Ρωσία ήδη από το βράδυ της Παρασκευής ή του Σαββάτου.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή «Face the Nation with Margaret Brennan», ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει λάβει πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι η επίθεση από τη Ρωσία θα περιλαμβάνει drones, καθώς και πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς πυραύλους.

«Ο λαός μας πρέπει να είναι πολύ, πολύ προσεκτικός, επιφυλακτικός, και τα παιδιά — και πρέπει να χρησιμοποιούν καταφύγια», είπε, «γιατί απόψε το βράδυ ή αύριο το βράδυ, υπάρχει υψηλό ποσοστό — φυσικά, κανείς δεν ξέρει 100% — αλλά υπάρχει υψηλό ποσοστό».

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επίσης τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια της Ρωσίας, αλλά ανέφερε ότι η Ουκρανία χρειάζεται αμυντικά όπλα για να αναχαιτίσει τους εισερχόμενους ρωσικούς πυραύλους.

Η πρόσφατη επίθεση της Ρωσίας προς την Ουκρανία

Σε επιστολή προς το Κογκρέσο και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ημερομηνία της Τρίτης, ο Ουκρανός πρόεδρος πίεσε τις ΗΠΑ για περισσότερα συστήματα πυραύλων Patriot, αναφέροντας αυτό που περιέγραψε ως «ιδιαίτερα σκληρή μαζική επίθεση» που πραγματοποίησε η Ρωσία την Κυριακή και είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και 83 τραυματίες.

Στο πλαίσιο αυτού του βομβαρδισμού, η Ρωσία εκτόξευσε 600 drones και δεκάδες πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς, μεταξύ των οποίων έναν υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς, ο οποίος διαθέτει πυρηνικές δυνατότητες. Ήταν η σημαντικότερη αεροπορική επίθεση στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου το 2022.

«Χρησιμοποιήσαμε όλα τα όπλα μας, ό,τι διαθέτουμε, ό,τι παράγουμε, και φυσικά χρησιμοποιήσαμε αντιβαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο Ζελένσκι αναφερόμενος στην αντίδραση της Ουκρανίας στην επίθεση της 25ης Μαΐου. «Αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο μειονέκτημα για εμάς».

We have intel indicating that Russia is preparing a new massive attack. Please pay attention to air raid alerts and stay safe.



Air defense and the continued need to help Ukraine protect its skies are our key priorities. I am grateful to every partner, every leader, and every… pic.twitter.com/sjXecyOjfW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2026

Η Ρωσία εξαπέλυσε μια νέα σειρά επιθέσεων έξω από το Κίεβο, μεταξύ άλλων εναντίον υποδομών που βρίσκονται κατά μήκος των κοινών συνόρων Ρουμανίας-Ουκρανίας. Ένα από τα drones της εισέβαλε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, μέλους του ΝΑΤΟ, και χτύπησε μια πολυκατοικία στη χώρα, σύμφωνα με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας.

Αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ απέδωσαν την επίθεση στη Ρωσία, αν και οι ΗΠΑ δεν το έκαναν. Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στην Ουκρανία και δήλωσε ότι η προέλευση του drone δεν μπορεί να προσδιοριστεί μέχρι να εξεταστούν τα συντρίμμια.

Ένα ρωσικό drone χτύπησε επίσης ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, τραυματίζοντας δύο μέλη του πληρώματος, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας.

Καταδίκη από το ΝΑΤΟ

Τόσο η Ρουμανία όσο και η Τουρκία είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Η συμμαχία των 32 μελών, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ΗΠΑ, καταδίκασε την «απερίσκεπτη συμπεριφορά» της Ρωσίας και δεσμεύτηκε να «υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους των Συμμάχων».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, δημοσίευσε στο X την Παρασκευή το πρωί: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, και καταδικάζουμε αυτή την απερίσκεπτη εισβολή στο έδαφός της. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες στο Γκαλάτσι. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας του Ρώσου προέδρου Πούτιν να ασκήσει πίεση στους γείτονες της Ουκρανίας ώστε να μην βοηθήσουν τη χώρα του.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί αυτό το μέσο για να επιτεθεί πολιτικά, με όπλα, ασκώντας πίεση στις χώρες του ΝΑΤΟ για να δει την αντίδρασή τους», είπε. «Πιστεύω ότι η αντίδραση πρέπει να είναι πιο ισχυρή από την ενότητα των χωρών του ΝΑΤΟ, και νομίζω ότι ο Πούτιν συγκρίνει πώς αυτή η αντίδραση έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια αυτού του ενός, δύο ή τριών ετών».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα μπορούσαν επίσης να αποτελούν έναν τρόπο για τον Πούτιν να δοκιμάσει τις αεροπορικές άμυνες των χωρών του ΝΑΤΟ.

«Δοκιμάζει τις αεροπορικές άμυνες που διαθέτουν», είπε. «Μπορούν να καταστρέψουν όλους τους πυραύλους ή τα drones; Αυτό πιστεύω».

Με πληροφορίες από CBS News