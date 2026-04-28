Ο Ζελένσκι απειλεί με κυρώσεις Ισραηλινούς που αγοράζουν «κλεμμένα»  ουκρανικά σιτηρά

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι το Κίεβο εξετάζει κυρώσεις σε Ισραηλινούς πολίτες και εταιρείες που, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, αγοράζουν σιτηρά προερχόμενα από ουκρανικές περιοχές υπό ρωσική κατοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η ουκρανική κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων, το οποίο θα αφορά τόσο όσους μεταφέρουν τα φορτία όσο και τους αγοραστές στο Ισραήλ.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί νέα ένταση στις σχέσεις Κιέβου - Τελ Αβίβ, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί επανειλημμένα λόγω της στάσης του Ισραήλ απέναντι στη Ρωσία και της διατήρησης διαύλων επικοινωνίας με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με ουκρανικές καταγγελίες, δύο πλοία που φέρονται να μεταφέρουν «λεηλατημένο» ουκρανικό σιτάρι κατευθύνονταν αυτή την εβδομάδα προς το λιμάνι της Χάιφα για να εκφορτώσουν το φορτίο τους.

Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι τέσσερις αποστολές σιτηρών από κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές έχουν ήδη φθάσει και εκφορτωθεί στο Ισραήλ.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ουκρανία είχε προβεί σε «όλα τα αναγκαία βήματα μέσω διπλωματικών διαύλων» για να αποτρέψει αντίστοιχα περιστατικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Δεν πρόκειται και δεν μπορεί να πρόκειται για νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές αρχές δεν μπορεί να αγνοούν ποια πλοία φθάνουν στα λιμάνια της χώρας και τι φορτία μεταφέρουν.

Η αντιπαράθεση είχε ήδη φανεί από τη Δευτέρα, όταν ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Gideon Sa'ar κατηγόρησε την Ουκρανία ότι δεν έχει προσκομίσει επαρκή στοιχεία για τους ισχυρισμούς της.

Η δήλωση ήρθε ως απάντηση στον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε πει ότι είναι δύσκολο να εξηγηθεί γιατί το Ισραήλ δεν έχει ανταποκριθεί όπως θα έπρεπε στο νόμιμο αίτημα της Ουκρανίας.

