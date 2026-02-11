Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ παραδέχθηκε πως δείπνησε με τον Έπσταϊν στο ιδιωτικό του νησί

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ (Howard Lutnick), παραδέχθηκε την Τρίτη ότι είχε γευματίσει με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, στο ιδιωτικό νησί του τελευταίου.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι πιέσεις από βουλευτές και γερουσιαστές, τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και από το Δημοκρατικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, που ζητούν την παραίτησή του Λούτνικ από τη θέση του υπουργού Εμπορίου.

«Ναι, είχα γεύμα μαζί του, καθώς βρισκόμουν σε ένα σκάφος στο πλαίσιο οικογενειακών διακοπών», δήλωσε ο Λούτνικ καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Πιστώσεων της Γερουσίας. Το περιστατικό, όπως είπε, συνέβη το 2012.

Τι κατέθεσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ για τη συνάντηση με τον Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος το 2008 στη Φλόριντα για αδικήματα που σχετίζονταν με πορνεία, μεταξύ των οποίων και η προσέλκυση ανήλικης, στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης συμφωνίας που του επέτρεψε να αποφύγει ομοσπονδιακές διώξεις.

Ο Λούτνικ υποστήριξε ότι στο γεύμα ήταν παρούσα ολόκληρη η οικογένειά του: «Ήταν μαζί μου η σύζυγός μου, τα τέσσερα παιδιά μας και οι νταντάδες. Υπήρχε και ένα ακόμη ζευγάρι με τα παιδιά του», ανέφερε, προσθέτοντας: «Φάγαμε στο νησί για περίπου μία ώρα - αυτό είναι το γεγονός».

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω έντονων αντιδράσεων. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Thomas Massie ζήτησε το Σαββατοκύριακο την παραίτηση του Lutnick, χαρακτηρίζοντάς τον «δισεκατομμυριούχο της Wall Street και στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ». Μιλώντας στο CNN, είπε ότι «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρόεδρο και απλώς να παραιτηθεί».

Ο Massie παρέπεμψε και στο παράδειγμα της Βρετανίας, σημειώνοντας ότι το σκάνδαλο Έπσταϊν είχε πολιτικό κόστος τόσο για τον πρίγκιπα Άντριου όσο και για τον Πίτερ Μάντελσον. «Αν αυτό συνέβαινε στη Μεγάλη Βρετανία, θα είχε ήδη αποχωρήσει», δήλωσε.

Από την πλευρά των Δημοκρατικών, ο βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρόμπερτ Γκαρσία έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «ο Λούτνικ πρέπει είτε να παραιτηθεί είτε να απομακρυνθεί» και ότι «οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα». Αντίστοιχες εκκλήσεις απηύθυναν και άλλοι Δημοκρατικοί βουλευτές, όπως οι Ro Khanna, Ted Lieu, Melanie Stansbury, καθώς και ο γερουσιαστής Adam Schiff.

Καταθέτοντας ενώπιον της Γερουσίας, ο Λούτνικ επέμεινε ότι «είχε ελάχιστη σχέση» με τον Έπσταϊν. «Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι τον γνώρισα όταν μετακόμισα σε ένα σπίτι δίπλα στο δικό του στη Νέα Υόρκη», είπε ακόμη. «Στα επόμενα 14 χρόνια τον συνάντησα άλλες δύο φορές, απ’ όσο θυμάμαι, δύο φορές. Έξι χρόνια αργότερα μία φορά, και άλλη μία περίπου ενάμιση χρόνο μετά. Και ποτέ ξανά».

Στο παρελθόν, ο Λούτνικ είχε υποστηρίξει ότι είχε αποστασιοποιηθεί από τον Έπσταϊν ήδη από το 2005. Ωστόσο, τα νέα έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι συζητούσε επίσκεψη στο νησί του το 2012 - τέσσερα χρόνια μετά την καταδίκη του Έπσταϊν σε ποινή 13 μηνών φυλάκισης για την προώθηση ανήλικης στην πορνεία.

Με πληροφορίες από Guardian