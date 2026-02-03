Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας δεν σταμάτησε σε διάβαση πεζών και «έφαγε» πρόστιμο

Διοικητικό πρόστιμο για τροχονομική παράβαση, καθώς καταγράφηκε σε «ζωντανή μετάδοση» να μην σταματά σε διάβαση πεζών για να παραχωρήσει προτεραιότητα, επιβλήθηκε στον υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας, Βάλντεμαρ Ζούρεκ.

Το περιστατικό ήρθε στο φως την ίδια στιγμή που ο ίδιος ανακοίνωνε δημόσια αυστηροποίηση των ελέγχων κατά των επικίνδυνων οδηγών, με το συνολικό ποσό του προστίμου να ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Ο Ζούρεκ παραιτήθηκε οικειοθελώς από τη βουλευτική του ασυλία προκειμένου να αποδεχθεί την ποινή, η οποία επιβλήθηκε επειδή δεν σταμάτησε σε διάβαση πεζών τη στιγμή που μία γυναίκα είχε ήδη αρχίσει να περνά τον δρόμο.

Πολωνία: Το χρονικό της τροχονομικής παράβασης

Ο υπουργός, που ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης τον περασμένο Ιούλιο, εμφανιζόταν στο κανάλι του YouTube του Φίλιπ Νοβομπίλσκι. Ο Νοβομπίλσκι συνηθίζει να παίρνει συνεντεύξεις ενώ οδηγεί ένα παλιό Fiat 126, το θρυλικό «Maluch», σύμβολο της κομμουνιστικής περιόδου στην Πολωνία.

Την ώρα που ο Ζούρεκ οδηγούσε και απαντούσε στις ερωτήσεις, πέρασε από διάβαση πεζών ενώ, όπως φάνηκε από κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο, μία γυναίκα είχε ήδη ξεκινήσει να διασχίζει τον δρόμο. Πρόκειται για παράβαση που επισύρει πρόστιμο 1.500 ζλότι (περίπου 356 ευρώ) και 15 βαθμούς ποινής.

Ο δημοσιογράφος τού επισήμανε αμέσως τι συνέβη, λέγοντάς του «πρόσεχε» και ότι «παραλίγο να πατήσεις εκείνη τη γυναίκα». Ο Ζούρεκ το αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι «η γυναίκα ήταν μακριά» και επιμένοντας ότι «οδηγεί με ασφάλεια».

Ωστόσο, όταν αποσπάσματα του βίντεο -που είχε δημοσιευθεί στο YouTube στις 25 Ιανουαρίου- άρχισαν να γίνονται viral στα social media, ο υπουργός εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως «αν έχει διαπραχθεί παράβαση, δεν αποφεύγω την ευθύνη».

«Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο», πρόσθεσε. «Οι κανόνες οδικής ασφάλειας ισχύουν για όλους. Την τελική αξιολόγηση, όμως, την κάνει η αστυνομία».

Πολωνία: Έναρξη καμπάνιας για την οδηγική συμπεριφορά

Μάλιστα, μία ημέρα μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης, ο Ζούρεκ ανακοίνωσε την έναρξη καμπάνιας κατά των «οδικών μπράβων» που οδηγούν επικίνδυνα, βάζοντας σε προτεραιότητα την ασφαλή οδηγική συμπεριφορά.

Στις 27 Ιανουαρίου, η αστυνομία της επαρχίας Μαλοπόλσκα, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα. Τη Δευτέρα επιβεβαίωσε πως, αφού ανέλυσε όλα τα στοιχεία μεταξύ των οποίων και υλικό από κάμερες εκτός του αυτοκινήτου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πράγματι διαπράχθηκε παράβαση.

Η αστυνομία πρόσθεσε ότι ο Ζούρεκ συμφώνησε να παραιτηθεί οικειοθελώς από την ασυλία που έχει ως γενικός εισαγγελέας (θέση που κατέχει παράλληλα με εκείνη του υπουργού Δικαιοσύνης) και να αποδεχθεί το πρόστιμο.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε την εξέλιξη μιλώντας στο Polish Press Agency (PAP): «Δεν υπάρχουν ιερές αγελάδες, και αυτό ισχύει και για μένα», δήλωσε. «Το σημαντικό είναι ο αναστοχασμός και ένα απλό συγγνώμη. Τα δημόσια πρόσωπα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα».

Ο Ζούρεκ δεν είχε άμεση πολιτική εμπλοκή πριν τον διορισμό του ως υπουργός πέρυσι. Υπηρετούσε ως δικαστής στο περιφερειακό δικαστήριο της Κρακοβία, όπου και σημειώθηκε η τροχαία παράβαση.

Με πληροφορίες από Notes from Poland, Polish Press Agency