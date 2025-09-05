Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε χειρουργείο για καρκίνο του δέρματος

Ο Τζο Μπάιντεν, υποβλήθηκε πρόσφατα σε επέμβαση για καρκίνο του δέρματος, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, υποβλήθηκε σε επέμβαση Mohs, δήλωσε η ίδια στο CBS News, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η συγκεκριμένη διαδικασία χρησιμοποιείται για την αφαίρεση δέρματος έως ότου να μην μείνει κανένα ίχνος καρκινικού κυττάρου.

Ο 82χρονος είχε παρατηρηθεί τις τελευταίες μέρες με μια πληγή στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού του. Το 2023, είχε αφαιρέσει μια καρκινική δερματική βλάβη από το στήθος του κατά τη διάρκεια τακτικού ιατρικού ελέγχου.

Τον Μάιο, διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη που έχει εξαπλωθεί στα οστά.

«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους», έγραψε τότε ο Μπάιντεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαριστώντας όσους έστελναν μηνύματα στήριξης.

Ο Μπάιντεν έχει αφαιρέσει στο παρελθόν αρκετούς μη μελανωματικούς καρκίνους του δέρματος, πριν γίνει πρόεδρος.

Από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, έχει κατά μεγάλο μέρος αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και έχει πραγματοποιήσει λίγες δημόσιες εμφανίσεις.

Η οικογένεια Μπάιντεν έχουν εδώ και καιρό έντονη δράση για την καταπολέμηση και την ίαση του καρκίνου. Ο ενήλικος γιος τους, Μπο, πέθανε το 2015 από καρκίνο του εγκεφάλου.

