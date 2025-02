Ο Τζο Μπάιντεν υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο ταλέντων Creative Artists Agency (CAA) του Λος Άντζελες, στο οποίο εργάζονται αστέρες όπως ο Μπραντ Πιτ, η Αριάνα Γκράντε και άλλοι.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συνεργάζονταν με το CAA από το 2017 έως το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου και μετά τη θητεία του ως αντιπροέδρου επί προεδρίας Ομπάμα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του Promise Me, Dad: A Year Of Hope, Hardship And Purpose.

Η CAA ανακοίνωσε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Richard Lovett, συμπρόεδρό της, να αναφέρει: «Ο πρόεδρος Μπάιντεν είναι μία από τις πιο σεβαστές και επιδραστικές φωνές της Αμερικής στις εθνικές και παγκόσμιες υποθέσεις. Είναι μεγάλη μας τιμή να συνεργαζόμαστε ξανά μαζί του».



Ο 82χρονος Μπάιντεν δεν έχει μέχρι στιγμής ανακοινώσει ποια είναι τα σχέδιά του μετά τη νέα συμφωνία του και αν αυτά θα περιλαμβάνουν τη συγγραφή ενός ακόμη βιβλίου ή οποιουδήποτε άλλου έργου.

Η CAA έχει επίσης δεσμούς με τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα. Στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ απευθυνόμενος σε υποστηρικτές και προσωπικό υποστήριξε: «Φεύγουμε από το αξίωμα, αλλά δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα».

Η θητεία του Μπάιντεν ως προέδρου των ΗΠΑ έληξε άδοξα, αφού η προσπάθειά του να θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη θητεία απετράπη από το ίδιο του το κόμμα.

Μετά από μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων που δημιούργησαν ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά του να εργαστεί ως πρόεδρος για τέσσερα ακόμη χρόνια, αντιμετώπισε εσωτερική πίεση να αποχωρήσει. Παρότι αρχικά αντιστάθηκε, τελικά υποχώρησε και η αντιπρόεδρός του Καμάλα Χάρις έγινε υποψήφια των Δημοκρατικών, χωρίς τελικά να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

