Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ  – «Δεν μου αρέσει η σύγκριση»

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ μπορεί να απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία του ως ο ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στην ταινία του 2010 «The Social Network», ωστόσο δεν επιθυμεί να επαναλάβει την ερμηνεία του.

Ο ηθοποιός μίλησε για την απόφασή του να μην ενσαρκώσει ξανά τον Ζούκερμπεργκ στην επερχόμενη συνέχεια της ταινίας, με τίτλο «The Social Reckoning», κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι το Σάββατο, όπου τιμήθηκε με το φετινό Βραβείο του Προέδρου. Ο Άιζενμπεργκ εξήγησε ότι δεν θέλει να επιστρέψει στον συγκεκριμένο ρόλο, καθώς δεν επιθυμεί πλέον «να συνδέεται» με τον Ζούκερμπεργκ, σύμφωνα με το Variety.

«Εκείνη την εποχή, η ταινία μου φαινόταν κάτι τόσο παράξενο, γιατί κανείς πραγματικά δεν γνώριζε ποιος ήταν», δήλωσε αναφερόμενος στην αρχική του συμμετοχή στην επερχόμενη συνέχεια, την οποία γράφει και σκηνοθετεί ο Άαρον Σόρκιν, σεναριογράφος και της πρώτης ταινίας.

«Είχε εμφανιστεί σε συνέντευξη στην εκπομπή 60 Minutes, τη μεγάλη ενημερωτική εκπομπή, αλλά κατά τα άλλα δεν βρισκόταν συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Τον έβλεπα ως έναν ενδιαφέροντα χαρακτήρα. Όμως στη συνέχεια έγινε διάσημος και τώρα δεν θέλω να κάνω την ταινία. Δεν θέλω πλέον να συνδέομαι μαζί του, γιατί δεν μου αρέσει πραγματικά η σύγκριση».

Τζέσι Άιζενμπεργκ: «Δεν βρίσκομαι σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης»

Μέρος της απόφασής του, όπως ανέφερε, σχετίζεται επίσης με την αρνητική του άποψη για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξελιχθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο σκηνοθέτης του «When You Finish Saving the World» δήλωσε πως, ως ηθοποιός, μιλά ήδη «υπερβολικά πολύ» για τον εαυτό του και πως «δεν είναι υγιές».

«Κανένας άνθρωπος στην ιστορία δεν έχει μιλήσει τόσο πολύ για τον εαυτό του όσο μιλάω εγώ. Γι’ αυτό δεν βρίσκομαι σε κανένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης», είπε στο κοινό του. «Όλα αυτά τα πράγματα με τρομάζουν τόσο πολύ, το Facebook, τα social media, το Twitter, οτιδήποτε γιατί ήδη αισθάνομαι ταπεινωμένος που βρίσκομαι δημόσια και μιλάω για τον εαυτό μου. Είναι αηδιαστικό. Όλα αυτά με τρομοκρατούν».

Το συναίσθημα αυτό, όπως εξήγησε, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την ιδέα ότι θα υποδυόταν ξανά τον Ζούκερμπεργκ, ο οποίος έχει βρεθεί αντιμέτωπος με πολλαπλές δικαστικές διαμάχες σχετικά με τη δημιουργία και την ιδιοκτησία μίας από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, αλλά και με ζητήματα όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

«Το να συμμετέχω σε μία ταινία για όλα αυτά το έκανε ακόμη πιο τρομακτικό, γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος που δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα δεν είναι κάποιος που ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους», πρόσθεσε ο Άιζενμπεργκ. «Σκέφτομαι: αν αυτός ο άνθρωπος είναι ο δημιουργός αυτού του κόσμου, τότε δεν θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο».

Με την απουσία του Άιζενμπεργκ, ο Τζέρεμι Στρονγκ ανέλαβε να υποδυθεί τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο του Facebook.

Το συνοδευτικό έργο του «The Social Network» με τίτλο «The Social Reckoning»

Ο Σόρκιν είχε δηλώσει προηγουμένως στο Vanity Fair ότι συνάντησε τυχαία τόσο τον Άιζενμπεργκ όσο και τον Στρονγκ στο πάρτι των Όσκαρ του Vanity Fair το 2025, όταν το σενάριο του «The Social Reckoning» είχε ήδη ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερε, είπε στον Άιζενμπεργκ ότι ήθελε να διαβάσει το προσχέδιο. Λίγο αργότερα συνάντησε τον Στρονγκ και του μίλησε για το σενάριο. Ο Στρονγκ τού απάντησε πως, αν ο Άιζενμπεργκ δεν ενδιαφερόταν να επιστρέψει στον ρόλο, θα ήθελε να τον αναλάβει εκείνος.

Το «The Social Reckoning» περιγράφεται ως «ένα συνοδευτικό έργο» του «The Social Network», βασισμένο στα γεγονότα που οδήγησαν στη μεγάλη δημοσιογραφική αποκάλυψη της Wall Street Journal με τίτλο «The Facebook Files», η οποία δημοσιεύθηκε το 2021.

«Η ταινία εμπνέεται από την αληθινή ιστορία του πώς η Φράνσις Χάουγκεν (Μάικι Μάντισον), μια νεαρή μηχανικός του Facebook, ζητά τη βοήθεια του Τζεφ Χόρβιτς (Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ), δημοσιογράφου της Wall Street Journal, για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει στην αποκάλυψη των πιο καλά κρυμμένων μυστικών του κοινωνικού δικτύου», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν επίσης οι Γουούνμι Μοσάκου, Μπέτι Γκίλπιν, Μπίλι Μάγκνουσεν και Μπιλ Μπερ.

Ο Ντέιβιντ Φίντσερ, ο οποίος σκηνοθέτησε το «The Social Network», δεν ανέλαβε τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας, καθώς εργαζόταν στο spin-off του «Once Upon a Time in Hollywood» με τίτλο «The Adventures of Cliff Booth». Ο Σόρκιν, ο οποίος κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ για το σενάριο του «The Social Network» το 2010, δήλωσε πως ο Φίντσερ τον στήριξε στην απόφασή του να αναλάβει τη σκηνοθεσία της συνέχειας και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που διάβασε το σενάριο του «Reckoning».

«Ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης και πρόθυμος να βοηθήσει με κάθε τρόπο που μπορούσε», ανέφερε ο Σόρκιν.

Ο Στρονγκ εξέφρασε τον θαυμασμό του για το σενάριο του Σόρκιν, χαρακτηρίζοντάς το «ένα από τα σπουδαία σενάρια που έχω διαβάσει ποτέ», ωστόσο κράτησε αποστάσεις από την ερμηνεία του Άιζενμπεργκ, λέγοντας πως «δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πρόκειται να κάνω εγώ».

Το «The Social Reckoning» θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly