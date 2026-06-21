Ο Τζέρεμι Κλάρκσον προειδοποιεί για τον καρκίνο του προστάτη: «Πηγαίνετε να εξεταστείτε»

Έκκληση προς το κοινό να μην αμελεί τις προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη απηύθυνε ο Τζέρεμι Κλάρκσον, με αφορμή τη δική του περιπέτεια με την ασθένεια, η οποία διαγνώστηκε έγκαιρα και βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

Ο 66χρονος παρουσιαστής, γνωστός στο ευρύ κοινό από το Top Gear, αποκάλυψε ότι η διάγνωση με επιθετικό καρκίνο του προστάτη τον επηρέασε περισσότερο απ’ όσο περίμενε, παρά το γεγονός ότι η νόσος εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο.

Σε συνέντευξή του στους Times, ο Κλάρκσον ανέφερε ότι οι πρόσφατες εξετάσεις του δεν έδειξαν καμία ένδειξη καρκίνου και ότι βρίσκεται πλέον σε ύφεση. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να συνειδητοποιήσει τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

«Γι’ αυτό θέλω να πω σε όλους όσοι το διαβάζουν: πηγαίνετε να εξεταστείτε. Δεν είναι κάτι επώδυνο ούτε δυσάρεστο και δεν χρειάζεται δεύτερη σκέψη. Εγώ το έκανα και γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ σήμερα, 11 μήνες μετά», δήλωσε.

Ο Κλάρκσον αποκάλυψε επίσης ότι έχει αναπτύξει στενότερη σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος έχει επίσης μιλήσει δημόσια για την εμπειρία του με τον καρκίνο του προστάτη. Όπως ανέφερε, οι δυο τους, μαζί με τον αρθρογράφο και συγγραφέα Τζάιλς Κόρεν και άλλα πρόσωπα που έχουν περάσει αντίστοιχες δοκιμασίες, συναντώνται τακτικά για να ανταλλάσσουν εμπειρίες και πληροφορίες γύρω από την ασθένεια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Κάμερον τού μετέφερε ότι πολλοί άνδρες τον προσεγγίζουν για να του πουν πως αποφάσισαν να εξεταστούν επειδή μίλησε δημόσια για το πρόβλημα υγείας του, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί εγκαίρως η νόσος.

Αναφερόμενος στη σοβαρότητα της ασθένειας, ο Κλάρκσον δήλωσε ότι η διάγνωση τον έκανε να σκεφτεί διαφορετικά τον καρκίνο και τις επιπτώσεις που έχει στη ζωή των ασθενών και των οικογενειών τους.

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Όπως είπε, έχει δει πολλούς ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από καρκίνο και δυσκολεύεται να φανταστεί πώς είναι να ζει κανείς γνωρίζοντας ότι η ασθένεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα, εξέφρασε τον θαυμασμό του για πρόσωπα που συνεχίζουν την καθημερινότητά τους παρά τις δυσμενείς προβλέψεις των γιατρών.

Ο παρουσιαστής μίλησε επίσης για μια σοβαρή επιπλοκή που αντιμετώπισε μετά τη θεραπεία του. Όπως αποκάλυψε, αποφάσισε μόνος του να επαναφέρει φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε στο παρελθόν για καρδιαγγειακά προβλήματα, χωρίς να συμβουλευτεί τους γιατρούς του.

Η απόφαση αυτή οδήγησε σε επείγον περιστατικό μέσα στη νύχτα και, όπως παραδέχθηκε, η περιπέτεια που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Ο ίδιος χαρακτήρισε το λάθος αποκλειστικά δική του ευθύνη, τονίζοντας ότι υπέθεσε λανθασμένα πως μπορούσε να επανεκκινήσει τη θεραπεία χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Η διάγνωση του καρκίνου ήρθε περίπου δύο χρόνια μετά από επέμβαση στην καρδιά, κατά την οποία οι γιατροί τού τοποθέτησαν δύο stents για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Τα τελευταία χρόνια ο Κλάρκσον έχει επίσης εγκαταλείψει το κάπνισμα, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ισπανία.

Παρά τις περιπέτειες με την υγεία του, συνεχίζει να συμμετέχει ενεργά στα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς «Clarkson's Farm», η οποία καταγράφει την προσπάθειά του να διαχειριστεί τη φάρμα του στο Οξφορντσάιρ και έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες παραγωγές της βρετανικής τηλεόρασης των τελευταίων ετών.

Με πληροφορίες από The Independent