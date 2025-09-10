Ο Τζέιμς Μακαβόι δέχθηκε επίθεση σε μπαρ του Τορόντο

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Τζέιμς Μακαβόι φέρεται να δέχθηκε επίθεση σε μπαρ του Τορόντο, ενώ βρίσκεται στην καναδική πόλη για την προώθηση της πρώτης του ταινίας ως σκηνοθέτης, California Schemin’.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο McAvoy δέχθηκε απρόκλητο χτύπημα από έναν άλλο θαμώνα στο μπαρ Charlotte’s Room το βράδυ της Δευτέρας, δύο ημέρες μετά την πρεμιέρα της ταινίας του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. «Ο James καθόταν με τους παραγωγούς της ταινίας του, όταν ένας μεθυσμένος άνδρας που απομακρυνόταν από το προσωπικό τον χτύπησε στην πλάτη χωρίς καμία πρόκληση», δήλωσε πηγή κοντά στον ηθοποιό.

Το EW μετέδωσε ότι ο McAvoy δεν είχε καμία αλληλεπίδραση με τον δράστη πριν από την επίθεση, ενώ άλλοι θαμώνες έσπευσαν να τον συγκρατήσουν και τελικά ο άνδρας απομακρύνθηκε. Ο ηθοποιός πάντως παρέμεινε στο μπαρ, αστειευόμενος αργότερα με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους και το προσωπικό.

Η ταινία California Schemin’ βασίζεται στην πραγματική ιστορία του σκωτσέζικου ραπ ντουέτου Silibil N’ Brains, που παρουσιάστηκαν ως Αμερικανοί για να εξασφαλίσουν δισκογραφικό συμβόλαιο – μια ιστορία που είχε ήδη αποτυπωθεί στο ντοκιμαντέρ The Great Hip-Hop Hoax το 2013.

Ποιος είναι ο James McAvoy

Ο James McAvoy είναι Σκωτσέζος ηθοποιός διεθνούς φήμης, γνωστός για τις δυνατές ερμηνείες του τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Γεννήθηκε το 1979 στη Γλασκώβη και σπούδασε στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής και Δραματικής Τέχνης της Σκωτίας (RSAMD).

Η πρώτη του αναγνώριση ήρθε μέσα από τη βρετανική τηλεόραση, με σειρές όπως το Shameless, ωστόσο η καριέρα του απογειώθηκε με ταινίες όπως το The Last King of Scotland (2006), όπου υποδύθηκε έναν νεαρό γιατρό στο πλευρό του δαιμονικού δικτάτορα Ίντι Αμίν. Η ερμηνεία του του χάρισε διεθνή προσοχή και βραβεύσεις.

Στη συνέχεια ακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες στο Χόλιγουντ, με χαρακτηριστικές εμφανίσεις στο Atonement (Εξιλέωση, 2007), που του απέφερε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα, και στην κινηματογραφική σειρά X-Men, όπου ενσάρκωσε τον νεαρό Charles Xavier/Professor X.

Ο McAvoy έχει αποδείξει την ευρύτητα του ταλέντου του με ερμηνείες σε δραματικές παραγωγές αλλά και σε ταινίες δράσης ή ψυχολογικά θρίλερ, όπως το Split (2016) του Μ. Νάιτ Σιαμαλάν, όπου ενσάρκωσε έναν άνδρα με πολλαπλές προσωπικότητες. Η ικανότητά του να μεταμορφώνεται σε διαφορετικούς ρόλους θεωρείται από τα δυνατά του στοιχεία.

Πέρα από την ηθοποιία, έχει δραστηριοποιηθεί και στο θέατρο, με συμμετοχές σε παραστάσεις στο West End και στο National Theatre του Λονδίνου, ενώ το 2025 πραγματοποίησε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία California Schemin’, που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Προσωπικά, είναι γνωστός για την ιδιωτική του ζωή χαμηλών τόνων, αν και έχει μιλήσει δημόσια για την καταγωγή του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας στη Γλασκώβη. Παραμένει ένας από τους πιο αγαπητούς και σεβαστούς ηθοποιούς της γενιάς του, με φανατικό κοινό σε Ευρώπη και Αμερική.

Με πληροφορίες από Guardian