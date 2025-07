Ο Τζέφρι Έπσταϊν αυτοκτόνησε, επιβεβαιώνει το FBI - Η ειρωνική αντίδραση του Μασκ

Μία νέα έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης διαπίστωσε ότι ο διαβόητος χρηματιστής Τζέφρι Έπσταϊν δεν διατηρούσε «λίστα πελατών» στην οποία κατονομάζονται συνεργοί του, ενώ οι αμερικανικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι ο θάνατος του το 2019 ήταν αυτοκτονία.

Το πόρισμα της έρευνας έρχεται να αντικρούσει τις πληθωρικές θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση.

Η κοινή έρευνα του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης εξέτασε εκτενώς τα ψηφιακά και φυσικά στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς. Όπως τονίζεται στο επίσημο υπόμνημα: «Δεν προέκυψαν αποδείξεις που να μπορούν να στηρίξουν έρευνα κατά προσώπων που δεν έχουν ήδη κατηγορηθεί.»

Η ανασκόπηση των αρχείων δεν εντόπισε ούτε λίστα «ισχυρών πελατών», ούτε αξιόπιστα στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι ο Έπσταϊν εκβίαζε επώνυμα πρόσωπα, όπως έχει επανειλημμένα υποστηριχθεί από συνωμοσιολόγους. Αντιθέτως, επιβεβαιώθηκε πως υπήρχαν εκατοντάδες gigabyte υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και άλλου πορνογραφικού περιεχομένου, τα οποία δεν θα δημοσιοποιηθούν.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να επανεξετάσουμε το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης τέτοιου υλικού. Δεν πρόκειται να επιτραπεί η κυκλοφορία υλικού παιδικής πορνογραφίας», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο.

Η έρευνα επιβεβαίωσε ακόμη ότι ο Έπσταϊν είχε πάνω από 1.000 θύματα, τονίζοντας ότι οι λεπτομέρειες των υποθέσεων αυτών παραμένουν απόρρητες για την προστασία της ιδιωτικότητάς τους.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, δημοσιοποιήθηκαν και ώρες βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σωφρονιστικού ιδρύματος στο Μανχάταν, όπου κρατείτο ο Έπσταϊν μέχρι τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2019. Τα πλάνα, σύμφωνα με το υπουργείο, δείχνουν ότι κανείς δεν εισήλθε ή εξήλθε από την πτέρυγα όπου βρισκόταν ο κρατούμενος, πριν ή μετά την ώρα που προσδιορίστηκε ο θάνατός του από τον ιατροδικαστή.

Το κελί του Τζέφρι Έπσταϊν μετά την αυτοκτονία του / Φωτ: Office of the Chief Medical Examiner, City of New York via DOJ