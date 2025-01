Ο Τζάστιν Μπαλντόνι μηνύει τους New York Times για «λίβελο» και ζητά 250 εκατ. δολάρια

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι κατέθεσε αγωγή κατά των New York Times μετά τη δημοσίευση του άρθρου που αποκάλυπτε τις συνομιλίες του με την εταιρεία διαχείρισεις κρίσεων κατά της Μπλέικ Λάιβλι και ζητά αποζημίωση 250 εκατ. δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι, ο οποίος σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στην επιτυχημένη ταινία με τη Λάιβλι, κατέθεσε μήνυση την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή παραβίαση ιδιωτικής ζωής. Η καταγγελία του υποστηρίζει ότι οι New York Times βασίστηκαν σε «επιλεγμένες» και τροποποιημένες επικοινωνίες, με λεπτομέρειες «απηλλαγμένες από το απαραίτητο πλαίσιο και σκόπιμα συνδυασμένες» για να «παραπλανήσουν».

Το ρεπορτάζ στους New York Times είχε τίτλο"We Can Bury Anyone: Inside a Hollywood Smear Machine" (Μπορούμε να θάψουμε τον καθένα: Μέσα σε μια μηχανή στραπατσαρίσματος του Χόλιγουντ), γράφτηκε από τους δημοσιογράφους Megan Twohey, Mike McIntire και Julie Tate. Αναφερόταν στους ισχυρισμούς της Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση από τον Μπαλντόνι και την εκστρατεία για να «αμαυρώσει» τη φήμη και την εικόνα της ηθοποιού. Το άρθρο περιλάμβανε επίσης μηνύματα κειμένου και ανταλλαγές email μεταξύ του Μπαλντόνι και της Μελίσσα Νέιθαν της ειδικού επί διαχείρισης κρίσεων, που είχε αναλάβει και τον Τζόνι Ντεπ κατά τη διάρκεια της δίκης του με την Άμπερ Χερντ.

Ωστόσο, η μήνυση του Μπαλντόνι ισχυρίζεται ότι οι συζητήσεις που δημοσιεύουν οι Times αφαιρέθηκαν από «κρίσιμο πλαίσιο» για την ερμηνεία τους.

«Η κεντρική θέση του άρθρου, που περικλείεται σε έναν δυσφημιστικό τίτλο που έχει σχεδιαστεί για να παραπλανήσει αμέσως τον αναγνώστη, είναι ότι οι Ενάγοντες ενορχήστρωσαν μια εκστρατεία αντίποινων δημοσίων σχέσεων εναντίον της Λάιβλι επειδή μίλησε ανοιχτά για σεξουαλική παρενόχληση -- μια υπόθεση που είναι κατηγορηματικά ψευδής και εύκολα διαψεύσιμη», αναφέρει η αγωγή του Τζάστιν Μπαλντόνι.

«Εάν οι Times εξέταζαν πραγματικά τις χιλιάδες ιδιωτικές επικοινωνίες που ισχυρίζονται ότι έχουν λάβει, οι δημοσιογράφοι τους θα είχαν δει αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι ήταν η Λάιβλι και όχι οι Ενάγοντες, που συμμετείχαν σε μια υπολογισμένη εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης», συνεχίζει η μήνυση. Ο Τζάστιν Μπαλντόνι ζητά αποζημίωση 250 εκατομμυρίων δολαρίων και απαριθμεί επίσης εννέα άλλους συνενάγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Wayfarer Studios LLC, η οποία παρήγαγε την ταινία "It Ends With Us" και του ανήκει.

Ο Μπράιαν Φρίντμαν, δικηγόρος του Μπαλντόνι, είπε σε μια δήλωση στο "Good Morning America" ​​ότι οι Times «στριμώχτηκαν από τις επιθυμίες και τις ιδιοτροπίες δύο ισχυρών "άθικτων" ελίτ του Χόλιγουντ, αδιαφορώντας για τις δημοσιογραφικές πρακτικές και την ηθική που κάποτε άρμοζαν στη σεβαστή εφημερίδα, χρησιμοποιώντας επεξεργασμένα και χειραγωγημένα κείμενα και παραλείποντας σκόπιμα κείμενα που αμφισβητούν την οπτική που επέλεξαν».

«Με αυτόν τον τρόπο, προκαθόρισαν το αποτέλεσμα της ιστορίας τους και βοήθησαν και υποστήριξαν τη δική τους καταστροφική καμπάνια συκοφαντίας δημοσίων σχέσεων που είχε σχεδιαστεί για να αναζωογονήσει την αυτοπροκαλούμενη παραπαίουσα δημόσια εικόνα της Λάιβλι και να αντιμετωπίσει το οργανικό κύμα κριτικής στο διαδικτυακό κοινό», συνέχισε ο Φρίντμαν. «Η ειρωνεία είναι πλούσια».

«Μην κάνετε λάθος, ωστόσο, καθώς όλοι ενωνόμαστε για να καταρρίψουμε τους NY Times, να μην τους επιτρέπουμε πλέον να εξαπατούν το κοινό, θα συνεχίσουμε αυτή την εκστρατεία αυθεντικότητας μηνύοντας επίσης τα άτομα που έκαναν κατάχρηση της εξουσίας τους για να προσπαθήσουν να καταστρέψουν τις ζωές των πελατών μου. Ενώ η πλευρά τους ασπάζεται μερικές αλήθειες, εμείς ασπαζόμαστε την πλήρη αλήθεια - και έχουμε όλες τις επικοινωνίες για να την υποστηρίξουμε», ανέφερε η δήλωση του Φρίντμαν. «Το κοινό θα αποφασίσει μόνο του όπως έκανε όταν ξεκίνησε αυτό για πρώτη φορά», κατέληξε

Εκπρόσωπος των New York Times είπε στο «Good Morning America» ότι «σχεδιάζουν να υπερασπιστούν σθεναρά τη θέση τους στην αγωγή».

«Ο ρόλος ενός ανεξάρτητου οργανισμού ειδήσεων είναι να παρακολουθεί τα γεγονότα εκεί που οδηγούν. Η ιστορία μας αναφέρθηκε σχολαστικά και υπεύθυνα», συνέχισε η απάντηση των Times. «Βασίστηκε σε μια ανασκόπηση χιλιάδων σελίδων πρωτότυπων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων κειμένου και των email που παραθέτουμε με ακρίβεια και εκτενώς στο άρθρο».

«Μέχρι σήμερα, η Wayfarer Studios, ο κ. Μπαλντόνι, τα άλλα υποκείμενα του άρθρου και οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν επισημάνει ούτε ένα λάθος», υποστήριξε ο εκπρόσωπος. «Δημοσιεύσαμε την πλήρη δήλωσή τους ως απάντηση και στους ισχυρισμούς του άρθρου».



Με πληροφορίες από ABC News