Ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η σύζυγός του σπάνε τη σιωπή τους για τη διαμάχη με τη Μπλέικ Λάιβλι

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι πήρε θέση μετά την επίτευξη συμβιβασμού στη νομική διαμάχη του με τη Μπλέικ Λάιβλι, η οποία σχετίζεται με την ταινία τους του 2024 «It Ends with Us».

Σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram μαζί με τη σύζυγό του Έμιλι Μπαλντόνι την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, μίλησαν για την δικαστική διαμάχη και το πώς αυτή έχει επηρεάσει τη σχέση τους.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η σύζυγός του μίλησαν για τη δικαστική διαμάχη με τη Μπλέικ Λάιβλι

Ο Μπαλντόνι ξεκινά λέγοντας: «Δεν έχουμε μιλήσει δημόσια για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων δύο ετών, και αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν είχαμε τίποτα να πούμε».

«Γιατί, ο Θεός το ξέρει, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά κάθε φορά που ετοιμαζόμασταν να γυρίσουμε ένα βίντεο σαν αυτό και θέλαμε να μιλήσουμε, κάτι μας έλεγε να μην το κάνουμε», συνεχίζει. «Απλά δεν μας φαινόταν η κατάλληλη στιγμή, και το συζητούσαμε, το σκεφτόμασταν και προσευχόμασταν γι’ αυτό».

Η Έμιλι επιβεβαιώνει: «Αυτή φαίνεται να είναι η κατάλληλη στιγμή», προσθέτοντας: «Έχουμε τόσα πολλά να πούμε».

Οι δηλώσεις του ζευγαριού έρχονται σχεδόν δύο χρόνια αφότου η Λάιβλι μήνυσε τον Μπαλντόνι και άλλους που συνδέονται με το «It Ends with Us» τον Δεκέμβριο του 2024, κατηγορώντας τους για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα. Ο Μπαλντόνι αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς, της υπεύθυνης δημοσίων σχέσεων Λέσλι Σλόαν και της εταιρείας δημοσίων σχέσεων της Σλόαν, κατηγορώντας τους για δυσφήμιση και παραβίαση σύμβασης. Η αγωγή αυτή απορρίφθηκε αργότερα.

Η Λάιβλι αναμενόταν να καταθέσει πριν οι διάδικοι καταλήξουν σε συμβιβασμό.

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε τον περασμένο μήνα ότι η Λάιβλι δικαιούται τα δικηγορικά έξοδα που σχετίζονται με την ανταγωγή του Μπαλντόνι, αλλά ότι οποιαδήποτε αξίωση για τριπλή αποζημίωση ή ποινική αποζημίωση θα πρέπει να διεκδικηθεί μέσω ξεχωριστής αγωγής ή ανταγωγής. Σχεδόν τρεις εβδομάδες αργότερα, στις 30 Ιουνίου, οι δικηγόροι της Λάιβλι εξέδωσαν δήλωση μετά την κατάθεση της αίτησης της ηθοποιού, ζητώντας πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια για δικηγορικά έξοδα.

«Χάρη σε αυτή την ιστορική απόφαση, όσοι σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν μια αγωγή ως όπλο εκφοβισμού έχουν ενημερωθεί ότι υπάρχουν συνέπειες για μια τέτοια πράξη», δήλωσαν τότε οι δικηγόροι της Λάιβλι, Μάικλ Γκότλιμπ και Έσρα Χάντσον. «Η αξία αυτής της απόφασης έγκειται στο προηγούμενο που δημιουργεί, στη λογοδοσία που επιβάλλει και στην προστασία που παρέχει σε όσους μπορεί κάποια μέρα να βρεθούν αντιμέτωποι με παρόμοια αντίποινα επειδή είπαν την αλήθεια».

«Η αδικία και ο πόνος που έχουμε νιώσει»

Ο Τζάστιν, ο οποίος δεν αναφέρει το όνομα της Λάιβλι στο βίντεο της Τετάρτης, επισημαίνει ότι αυτός και η Έμιλι δεν θα καλύψουν όλα τα θέματα στο μήνυμά τους. Η Έμιλι συμφωνεί και εκφράζει «τεράστια ευγνωμοσύνη για… τόσους πολλούς ανθρώπους και τόσα πολλά πράγματα που μας έχουν συμβεί».

«Η ευγνωμοσύνη μας έσωσε», προσθέτει ο Τζάστιν.

Ωστόσο, η Έμιλι δηλώνει ότι η ευγνωμοσύνη τους «δεν αναιρεί την αδικία και τον πόνο που έχουμε επίσης νιώσει τα τελευταία χρόνια. Έπρεπε να παλέψουμε με τόσα πολλά πράγματα και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τόσα πολλά, όπως το πώς μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο; Πόσο μάλλον όταν μεταμφιέζεται ως αγώνας για τις γυναίκες. Έχουμε τόσα πολλά να ξεδιαλύνουμε».

Μοιράστηκε ότι εκείνη και ο Τζάστιν έχουν βιώσει «πολλά τραύματα» που τους δυσκολεύουν να μιλήσουν ανοιχτά.

«Δεν ξέρουμε καν αν αυτό είναι το σωστό να πούμε», λέει ο Τζάστιν. «Απλά ξέρουμε ότι πρέπει να μοιραστούμε κάτι. Αυτό που θα πω είναι ότι έχουν ειπωθεί τόσα πολλά οδυνηρά πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό δημιούργησε τόσο πολύ θόρυβο, και δεν θέλαμε να προσθέσουμε κι εμείς στον θόρυβο. Γι’ αυτό θέλαμε απλώς να αφήσουμε το σύστημα δικαιοσύνης να ακολουθήσει την πορεία του».

Η Έμιλι δηλώνει ότι «η αλήθεια και τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους».

Η σχέση του ζευγαριού μετά την υπόθεση

Όσον αφορά το πώς τα πάνε μεταξύ τους, ο Τζάστιν δήλωσε ότι: «Αναρρώνουμε. Αν έχετε περάσει ποτέ κάτι τραυματικό, ξέρετε ότι η ανάρρωση δεν είναι γραμμική. Κάθε μέρα είναι διαφορετική. Χρειάστηκε να ξανασκεφτούμε για τον εαυτό μας τι είναι πραγματικό και τι έχει σημασία. Είναι αυτό. Είναι η οικογένειά μας, οι φίλοι μας, η κοινότητά μας, που ήταν πάντα δίπλα μας, είναι η πίστη μας».

Ο Τζάστιν προσθέτει ότι αυτός και η Έμιλι, που παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2013, έχουν γίνει «πιο δεμένοι, πιο αφοσιωμένοι και πιο σταθεροί».

Η Έμιλι συμπληρώνει: «Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα να πούμε. Θα έρθει η ώρα. Προς το παρόν, όμως, θα επικεντρωθούμε στο να συνεχίσουμε την επούλωση, να περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας και να απολαμβάνουμε τη ζωή».

Στις 4 Μαΐου, οι δικηγόροι και των δύο πλευρών ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμβιβασμό, βάζοντας τέλος στη νομική μάχη που διήρκεσε μήνες και η οποία επρόκειτο να εκδικαστεί στη Νέα Υόρκη στις 18 Μαΐου.

«Το τελικό προϊόν, η ταινία «It Ends With Us», αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους μας που εργαστήκαμε για να την φέρουμε στη ζωή», δήλωσαν οι δικηγόροι και των δύο πλευρών σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 4 Μαΐου. «Η ευαισθητοποίηση και η άσκηση ουσιαστικής επίδρασης στη ζωή των επιζώντων της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και όλων των επιζώντων, είναι ένας στόχος που υποστηρίζουμε».

Με πληροφορίες από People