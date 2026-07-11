Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ αγόρασαν πολυτελή κατοικία 12 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ απέκτησαν μια πολυτελή κατοικία] στο Γουέστ Βίλατζ του Μανχάταν, προσθέτοντας ένα ακόμη ακίνητο στην κατοχή τους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal η αγορά άγγιξε τα 12 εκατομμύρια δολάρια.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών επιχειρηματικών και επαγγελματικών αλλαγών για το διάσημο ζευγάρι. Η Χέιλι Μπίμπερ προχώρησε πρόσφατα στην πώληση-μαμούθ της εταιρείας καλλυντικών «Rhode», μια συμφωνία που αποτιμάται στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ ο σούπερ σταρ της ποπ μετά την κυκλοφορία του έβδομου άλμπουμ του με τίτλο «Swag II» επέστρεψε στη σκηνή του Φεστιβάλ Coachella μετά από τέσσερα χρόνια ως ένας από τους επικεφαλής της διοργάνωσης.

Η νέα κατοικία του Τζάστιν και της Χέιλι Μπίμπερ

Η κατοικία βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό 15οροφο κτίριο το οποίο ολοκληρώθηκε το 2017 και φέρει την υπογραφή του φημισμένου αρχιτεκτονικού γραφείου Herzog & de Meuron. Με θέα τον ποταμό Χάντσον, το εντυπωσιακό συγκρότημα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των αστέρων πρώτης γραμμής που αναζητούν ιδιωτικότητα, χάρη στην 24ωρη φύλαξη, τη στεγασμένη είσοδο και τον χώρο στάθμευσης που προσφέρει. Οι ένοικοι έχουν πρόσβαση σε εσωτερική πισίνα 21 μέτρων, σπα και παιδότοπο. Μεταξύ των διάσημων ιδιοκτητών του είναι ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Μάικλ Ρούμπιν.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, η κατοικία επιφάνειας περίπου 260 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και ισάριθμα μπάνια. Ένα από τα υπνοδωμάτια έχει διαμορφωθεί σε παιδικό δωμάτιο.

Το διάσημο ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το καλοκαίρι του 2018 στις Μπαχάμες και τρεις μήνες αργότερα παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο του Μανχάταν. Τον Αύγουστο του 2024 καλωσόρισαν στον κόσμο τον γιο τους, Τζακ Μπλουζ.

Στην κατοχή τους περιλαμβάνονται επίσης μια έπαυλη αξίας περίπου 25,8 εκατομμυρίων δολαρίων στο προάστιο Μπέβερλι Παρκ του Λος Άντζελες, η οποία αποτελεί την κύρια κατοικία τους, ένα ακίνητο αξίας 16,6 εκατομμυρίων δολαρίων στην πόλη Λα Κουίντα, στην Καλιφόρνια, καθώς και ένα υπερπολυτελές καταφύγιο στην πατρίδα του Τζάστιν, το Οντάριο του Καναδά, όπου πέρασαν ένα μεγάλο μέρος της πανδημίας.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal