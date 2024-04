Ο. Τζ. Σίμπσον: Πώς συνέβαλε στη δημιουργία της αυτοκρατορίας των Καρντάσιαν

Θα μπορούσε κανείς να πει πως η πολύκροτη υπόθεση του Ο. Τζ. Σίμπσον και η φιλία του με τον πατέρα Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ήταν η αρχή για την ανάδειξη της σημερινής αυτοκρατορίας που έχει δημιουργήσει η οικογένειά του.

Ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν, γνωστός δικηγόρος στις ΗΠΑ, με την πρώην σύζυγό του Κρις Τζένερ υπήρξαν στενοί οικογενειακοί φίλοι με τον Ο. Τζ. Σίμπσον και τη Νικόλ Μπράουν. Μάλιστα η Κρις Τζένερ ήταν κολλητή με τη Νικόλ Μπράουν. Η δολοφονία της έφερε τη μεγάλη ρήξη στην οικογένειά τους, όταν ο πρώην σύζυγός της υπήρξε ένας από τους δικηγόρους του φερόμενου ως δολοφόνου της Νικόλ και εκείνη μαζί με τα παιδιά τους στη μέση.

Ο Ο. Τζ. Σίμπσον ήταν νονός της Κιμ Καρντάσιαν αλλά και ο επικρατέστερος ύποπτος της για τη δολοφονία της Νικόλ Μπράουν. Δεν είναι λίγες οι φορές που τόσο η Κιμ όσο και η Κλόε Καρντάσιαν, έχουν αναφερθεί στη «μαύρη» αυτή σελίδα για την οικογένειά τους, ενθυμούμενες τα όσα είχαν βιώσει για αυτή την κατάσταση στο σπίτι τους αλλά και έξω από αυτό.

Όταν ξεκίνησε η δίκη εκείνη ήταν 13 χρονών ενώ η Κόρτνει 14. Ο πατέρας τους λόγω της έκτασης που είχε πάρει η υπόθεση και προκειμένου να τις προστατεύσει, τις είχε απομακρύνει από το σχολείο.

Έχουν περιγράψει εκτενώς πως η οικογένειά τους ήταν χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα και εκείνες βρίσκονταν στη μέση. Ωστόσο και η Κρις Τζένερ μέσα από το «Keeping Up with the Kardashians» εμφανώς συγκινημένη, έχει αναφερθεί στην απώλεια της Νικόλ από τη ζωή της, τον τρόπο που έμαθε πως ήταν νεκρή από ένα τηλεφώνημα της μητέρας της αλλά και πως η κόρη της Κένταλ Τζένερ έχει δεύτερο όνομα το «Νικόλ» προς τιμήν της φίλης της. «Πάντα θα νιώθω ενοχές που δεν έδωσα περισσότερη προσοχή και δεν μίλησα όταν πίστευα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ή δεν τη ρώτησα περισσότερο αν θέλει να μιλήσουμε γι' αυτό», είχε εξομολογηθεί.

Σε ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, η Κέιτλιν Τζένερ έχει αναφερθεί εξίσου στην υπόθεση, αποκαλύπτοντας πως η Νικόλ τηλεφώνησε στην Κρις μια εβδομάδα πριν από τη δολοφονία της, τονίζοντας πως έπρεπε να της μιλήσει. «Επρόκειτο να γευματίσουν μαζί. Αργότερα έμαθα ότι φοβόταν για τη ζωή της και ήθελε να βρεθεί με την Κρις για να καταγράψει πράγματα σε βιντεοκασέτα σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι. Δυστυχώς, αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έχει αποκαλύψει επίσης πως ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν της είχε παραδεχτεί πως πίστευε ότι ο Ο. Τζ. Σίμπσον ήταν ένοχος.

Κλόε Καρντάσιαν για Ο. Τζ. Σίμπσον: «Έγραφαν "ένοχος" στο αυτοκίνητο του πατέρα μου»

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο παρελθόν και η Κλόε Καρντάσιαν είχε αναφερθεί στην υπόθεση του Ο. Τζ. Σίμπσον με αφορμή το «American Crime Story», τονίζοντας πως φέρνει στην επιφάνεια σκοτεινές αναμνήσεις από εκείνη την εποχή. «Ήμουν 10 ετών και οι δάσκαλοι ήθελαν να κλείσουν την τάξη και όλοι να το βλέπουμε στην τηλεόραση» ανέφερε, καθώς η δίκη στην οποία δικηγόρος υπεράσπισης του Ο. Τζ. Σίμπσον ήταν ο πατέρας της, προβάλλονταν στην τηλεόραση.

«Ήταν τόσο τρελό, οι άνθρωποι ήταν πραγματικά σκληροί εκείνη την εποχή. Συνήθιζαν να γράφουν "ένοχος" στο αυτοκίνητο του πατέρα μου, όπως όταν ήμασταν στην εκκλησία. Ήταν φρικτό εκείνη την εποχή, ήταν απίστευτα κακοί και σκληροί», θυμάται, ενώ τόνισε πως ο Ο. Τζ. Σίμπσον είχε σκεφτεί να αυτοκτονήσει στο δικό της δωμάτιο και όχι στην αδερφής της, όπως έγινε στη σειρά.