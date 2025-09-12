Ο Tyler Robinson είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Ένας 22χρονος από τη Γιούτα ταυτοποιήθηκε ως ύποπτος για τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Πρόκειται για τον Τάιλερ Ρόμπινσον, κάτοικο Γιούτα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Sky News συνελήφθη ως ο φερόμενος εκτελεστής που πυροβόλησε τον Κερκ σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ την Τετάρτη.

Τη σύλληψη ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε εμφάνισή του στο Fox News, λέγοντας ότι «κάποιος πολύ κοντινός» στον ύποπτο τον κατέδωσε στις αρχές.

Πηγές του CNN αναφέρουν ότι ο Ρόμπινσον ομολόγησε στον πατέρα του, ο οποίος εργάζεται στο Γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσινγκτον, και εκείνος επικοινώνησε με τις αρχές, παραδίδοντας τον γιο του.

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με τους New York Times, η σύλληψη έγινε το βράδυ της Πέμπτης, γύρω στις 11 μ.μ. τοπική ώρα, στη νότια Γιούτα. Ο ύποπτος ζούσε σε σπίτι αξίας 600.000 δολαρίων στην Ουάσινγκτον της Γιούτα, περίπου 420 χλμ. νότια του Όρεμ, όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν γνωστοποιήσει το κίνητρο της επίθεσης. Ωστόσο, σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης, προειδοποίησαν ότι, αν κριθεί ένοχος για τη δολοφονία, ο Robinson αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή.

Η σύλληψη του Ρόμπινσον ήρθε έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που κράτησε πάνω από μιάμιση μέρα. Οι αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

Νωρίτερα, είχε δοθεί στη δημοσιότητα υλικό από κάμερες ασφαλείας που έδειχνε μια φιγούρα να πηδά από ταράτσα και να τρέχει σε γειτονιά κοντά στο σημείο της επίθεσης. Ο Κερκ είχε πυροβοληθεί από απόσταση περίπου 200 μέτρων, ενώ απαντούσε σε ερωτήσεις του κοινού.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν επίσης ότι βρέθηκε όπλο κοντά στο σημείο με σφαίρες χαραγμένες με συνθήματα που παραπέμπουν σε αντιφασιστική ιδεολογία.

Πριν τη σύλληψη του Ρόμπινσον, αρκετοί ύποπτοι είχαν προσαχθεί λανθασμένα. Την Τετάρτη το βράδυ, ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ ανακοίνωσε ότι βρισκόταν υπό κράτηση «πρόσωπο ενδιαφέροντος». Ωστόσο, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ διευκρίνισε την επόμενη μέρα ότι το άτομο αφέθηκε ελεύθερο μετά από ανάκριση.

«Το πρόσωπο που είχε συλληφθεί αφέθηκε ελεύθερο μετά την ανάκριση από τις αρχές. Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιοποιούμε πληροφορίες για λόγους διαφάνειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Πατέλ.

Πένθος και πολιτικές αντιδράσεις μετά τη δολοφονία

Ο Κερκ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Έρικα Φραντσβ, την τρίχρονη κόρη τους και τον 16 μηνών γιο τους. Το ζευγάρι είχε γιορτάσει την τέταρτη επέτειο γάμου του τον περασμένο Μάιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ηγήθηκε των αποχαιρετισμών. Σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε: «Ο σπουδαίος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός. Τον αγαπούσαν και τον θαύμαζαν όλοι, ιδιαίτερα εγώ. Δεν είναι πια μαζί μας. Οι σκέψεις μας με τη Μελάνια είναι δίπλα στη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!»

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε όλες οι σημαίες στις ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες μέχρι την Κυριακή στις 6 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), σε ένδειξη τιμής προς τον Κερκ.

Λίγο αργότερα, ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε στην πλατφόρμα Χ: «Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ. Σε συνεργασία με το FBI και τις αστυνομικές αρχές της Γιούτα, θα οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη τον υπεύθυνο για αυτή την τραγωδία. Η Άμπι κι εγώ είμαστε συντετριμμένοι. Προσευχόμαστε για τη σύζυγο του Τσάρλι, την κόρη και τον γιο του».