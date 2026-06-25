Ο Τραμπ ζητά δισεκατομμύρια από το Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν, μετά τη ρήξη με τους Ρεπουμπλικανούς

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από τους νομοθέτες να εγκρίνουν χρηματοδότηση ύψους 87,6 δισ. δολαρίων, κυρίως για «επείγουσες ανάγκες» που συνδέονται με τον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν, μία ημέρα αφότου το Κογκρέσο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο επέκρινε τη στρατιωτική δράση.

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης – 67 δισ. δολάρια – προορίζεται για το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, η πρόταση αναμένεται να συναντήσει σημαντικά εμπόδια στο Κογκρέσο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης έρθει σε αντιπαράθεση με ορισμένα μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με το ζήτημα του Ιράν και φέρεται να είχε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έναν γερουσιαστή την Τετάρτη.

Ο συγκεκριμένος γερουσιαστής, ο Μπιλ Κάσιντι από τη Λουιζιάνα, ήταν ένας από τους λίγους Ρεπουμπλικανούς που αψήφησαν τον πρόεδρο την Τρίτη, ψηφίζοντας υπέρ μέτρου που απαιτούσε από τον Τραμπ είτε να τερματίσει τον πόλεμο είτε να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου πριν συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Κάσιντι επανήλθε στη γραμμή του κόμματος μετά την φερόμενη αντιπαράθεσή του με τον πρόεδρο και αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Στη συνέχεια, ο ίδιος και άλλοι γερουσιαστές καταψήφισαν ένα παρόμοιο μέτρο στη Γερουσία αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου απέστειλε το επίσημο αίτημα χρηματοδότησης την Τετάρτη, με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον.

«Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αιτήματος θα καλύψει επείγουσες ανάγκες που σχετίζονται με την Επιχείρηση Epic Fury (OEF)», αναφέρεται στην επιστολή, χρησιμοποιώντας την επίσημη ονομασία του πολέμου με το Ιράν.

Το αίτημα περιλαμβάνει:

21 δισ. δολάρια για πυρομαχικά,

17,3 δισ. δολάρια για επιχειρησιακά έξοδα,

12,1 δισ. δολάρια για απόρρητα προγράμματα.

Ζητούνται επίσης περίπου 300 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση της ασφάλειας αμερικανικών πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών στη Μέση Ανατολή και τη Νότια Ασία, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν ορισμένες από αυτές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τα υπόλοιπα κονδύλια αφορούν άσχετες δαπάνες, μεταξύ των οποίων:

11 δισ. δολάρια για τη στήριξη Αμερικανών αγροτών

1,4 δισ. δολάρια για την αντιμετώπιση της επιδημίας Έμπολα στην Κεντρική Αφρική

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη τηρούν επί του παρόντος την εκεχειρία, ωστόσο η επιστολή του προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου σημειώνει ότι το Πεντάγωνο χρειάζεται να «αναπληρώσει τα αποθέματά του» μετά τα στρατιωτικά πλήγματα που πραγματοποίησε.

Την περασμένη εβδομάδα συμφωνήθηκε ειρηνευτικό σχέδιο μεταξύ του Τραμπ και του Ιράν, ωστόσο ορισμένες «φωνές» μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη συμφωνία.

Τεταμένη συνάντηση με τους γερουσιαστές

Η συνάντηση του προέδρου με γερουσιαστές την Τετάρτη (24/6) φέρεται να ήταν τεταμένη, αφού ο Τραμπ ακύρωσε αιφνιδιαστικά την τελετή υπογραφής νομοσχεδίου για τη στέγαση, το οποίο είχε τη στήριξη και των δύο κομμάτων.

Κατά τη διάρκεια γεύματος στο Καπιτώλιο, ο Τραμπ διαμαρτυρήθηκε για το μέτρο που είχε εγκριθεί το προηγούμενο βράδυ, όταν η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία ψήφισε οριακά υπέρ του περιορισμού των πολεμικών του εξουσιών.

Παρότι το μέτρο είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, ήταν το πρώτο ψήφισμα αυτού του είδους που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο και απαιτούσε από έναν πρόεδρο να τερματίσει στρατιωτική επιχείρηση.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλεσε τους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές που συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς «χαμένους». Σε συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη ομάδα «θέλει να χάσει τον πόλεμο επειδή είναι ανόητη».

«Δεν έχετε εξηγήσει στον αμερικανικό λαό τι ακριβώς συμβαίνει»

Αργότερα, μετά το γεύμα κεκλεισμένων των θυρών, ο Κάσιντι περιέγραψε στους δημοσιογράφους αυτό που, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μια έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον πρόεδρο:

«Σηκώθηκα και του είπα: “Δεν έχετε εξηγήσει στον αμερικανικό λαό τι ακριβώς συμβαίνει”».

Και συνέχισε: «Υποτίθεται ότι αυτό θα διαρκούσε τέσσερις εβδομάδες. Έχει διαρκέσει τέσσερις μήνες. Οι αρχικοί μας στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Νομίζω ότι είχαμε μια πραγματικά εξαιρετική συνάντηση».

Ωστόσο, μέχρι το τέλος της Τετάρτης, οι ανησυχίες του Κάσιντι φαίνεται να είχαν κατευναστεί. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι έλαβε «αναλυτική ενημέρωση» από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς και τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο γερουσιαστής άλλαξε στάση και συνέβαλε στην απόρριψη ακόμη ενός ψηφίσματος για τον περιορισμό των πολεμικών εξουσιών στη Γερουσία, κίνηση που χαιρετίστηκε από τον Τραμπ.

Με πληροφορίες από BBC