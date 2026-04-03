Ο Τραμπ ζητά 152 εκατομμύρια δολάρια για να ξανανοίξει το Αλκατράζ

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε την Παρασκευή 152 εκατομμύρια δολάρια για την επαναλειτουργία του πρώην νησιού-φυλακής Αλκατράζ, ανταποκρινόμενος στην έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι για τη μετατροπή του δημοφιλούς τουριστικού προορισμού στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Το αίτημα συμπεριλήφθηκε σε έναν προτεινόμενο προϋπολογισμό που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης κατά το οικονομικό έτος 2027. Τέτοιου είδους αιτήματα δαπανών αντιμετωπίζονται συνήθως από τους νομοθέτες στο Κογκρέσο ως προτάσεις.

Το αίτημα του Τραμπ για το Αλκατράζ

Ο προϋπολογισμός ζητά κονδύλια για το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα του πρώτου έτους για την ανακατασκευή του Αλκατράζ σε «υπερσύγχρονη και ασφαλή φυλακή». Η φυλακή έκλεισε το 1969 και από τότε τελεί υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έδωσε εντολή στο Γραφείο Φυλακών, στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και σε άλλες υπηρεσίες να «επαναλειτουργήσουν ένα σημαντικά διευρυμένο και ανακατασκευασμένο Αλκατράζ, για να στεγάσουν τους πιο αδίστακτους και βίαιους παραβάτες της Αμερικής».

Το Αλκατράζ, το οποίο άνοιξε το 1934, είχε χαρακτηριστεί ως η πιο ασφαλής φυλακή της Αμερικής, δεδομένης της νησιωτικής του θέσης, των παγωμένων νερών και των ισχυρών ρευμάτων. Δεν καταγράφηκε ποτέ επίσημα καμία επιτυχημένη απόδραση, αν και πέντε κρατούμενοι αναφέρονται ως «αγνοούμενοι και θεωρούμενοι πνιγμένοι».

Πριν από το κλείσιμό του, φιλοξενούσε διαβόητους εγκληματίες όπως ο Αλ Καπόνε και ο Τζέιμς «Γουάιτι» Μπάλτζερ.

Ο ιστότοπος του Γραφείου Φυλακών αναφέρει ότι έκλεισε επειδή η συνέχιση της λειτουργίας του ήταν υπερβολικά δαπανηρή, σημειώνοντας ότι το κόστος λειτουργίας του ήταν σχεδόν τριπλάσιο από αυτό οποιασδήποτε άλλης ομοσπονδιακής φυλακής.

Με πληροφορίες από Reuters