Ο Τραμπ υποσχέθηκε να «επαναφέρει την ελευθερία του λόγου», όμως 75 υποθέσεις δείχνουν το αντίθετο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγε επανειλημμένα την προεκλογική του εκστρατεία για τη δεύτερη θητεία του ως υπέρμαχος της ελευθερίας της έκφρασης, υποσχόμενος στην ομιλία της ορκωμοσίας του τον Ιανουάριο του 2025 ότι θα θέσει τέλος σε αυτό που περιέγραψε ως χρόνια «κυβερνητικής λογοκρισίας».

Έκτοτε, μια σειρά δικαστικών αποφάσεων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνησή του έκανε ακριβώς το αντίθετο.

Το Reuters εντόπισε 75 αποφάσεις ομοσπονδιακών δικαστών που διαπίστωσαν ότι η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην Πρώτη Τροπολογία, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών του λόγου, της θρησκείας και του Τύπου.

Ο Τραμπ εναντίον της ελεύθερης έκφρασης

Η άνευ προηγουμένου αντίδραση για συνταγματικούς λόγους περιελάμβανε επανειλημμένες διαπιστώσεις ότι η κυβέρνηση αποθάρρυνε ή καταπνίγει την έκφραση πολιτών και ομάδων που αντιτίθενται στην ατζέντα των Ρεπουμπλικάνων.

«Η προφανής παρανόηση του προέδρου ότι η κυβέρνηση απλά δεν μπορεί να επιδιώξει αντίποινα για λόγια που ο ίδιος περιφρονεί αποτελεί μεγάλη απειλή για την ελευθερία του λόγου των Αμερικανών», έγραψε ο ομοσπονδιακός δικαστής του Βοστώνης Γουίλιαμ Γιανγκ.

Ο δικαστής, ο οποίος διορίστηκε από τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, αποφάνθηκε τον Σεπτέμβριο ότι η κυβέρνηση προέβη σε παράνομη κράτηση, απέλαση και ανάκληση βίζας ξένων φοιτητών και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού λόγω της φιλοπαλαιστινιακής τους στάσης. Άλλοι δικαστές διαπίστωσαν ότι ομοσπονδιακές υπηρεσίες διέκοψαν επιχορηγήσεις που είχαν χορηγηθεί σε πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το Χάρβαρντ, επειδή αρνήθηκαν να ευθυγραμμιστούν με την ιδεολογική ατζέντα του Προέδρου. Προέβησαν σε αντίποινα εναντίον δικηγορικών γραφείων λόγω της νομικής υπεράσπισής τους και χρησιμοποίησαν υπερβολική βία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επανειλημμένα χαρακτηρίσει τους ομοσπονδιακούς δικαστές που εκδίδουν αποφάσεις εναντίον τους ως «ακτιβιστές» που παρεμβαίνουν στην εκτελεστική εξουσία του προέδρου. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Αμπιγκέιλ Τζάκσον, επέκρινε σε δήλωσή της τις αποφάσεις που αφορούσαν την Πρώτη Τροπολογία, αναφέροντας ότι «το ομοσπονδιακό δικαστικό σώμα έχει επανειλημμένα θέσει σε κίνδυνο και παρεμποδίσει τις εκλογικές επιλογές του αμερικανικού λαού με τις παράνομες αποφάσεις του».

Οι ήττες του Τραμπ

Οι 75 υποθέσεις που οδήγησαν σε αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων κατά της κυβέρνησης Τραμπ συγκαταλέγονταν στις συνολικά 93 υποθέσεις κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, στις οποίες οι δικαστές εξέτασαν επιχειρήματα σχετικά με την Πρώτη Τροπολογία, όπως διαπίστωσε το Reuters. Η σειρά ηττών του Τραμπ προήλθε κυρίως από δικαστές που διορίστηκαν από Δημοκρατικούς προέδρους, αλλά και δικαστές που διορίστηκαν από Ρεπουμπλικάνους εξέδωσαν αποφάσεις σε 10 υποθέσεις.

Συγκριτικά, κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, το Reuters εντόπισε μόλις 27 υποθέσεις στις οποίες δικαστές κατώτερων δικαστηρίων εξέτασαν αμφισβητήσεις της ατζέντας του με βάση την Πρώτη Τροπολογία.

Οι δικαστές αποφάνθηκαν κατά της κυβέρνησής του σε 13 από αυτές. Οι περισσότερες αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων κατά της κυβέρνησης Μπάιντεν αφορούσαν τις υποχρεωτικές διατάξεις για τα εμβόλια, οι οποίες αμφισβητήθηκαν για λόγους θρησκευτικής ελευθερίας.

Το Reuters κατέγραψε τις υποθέσεις που αφορούσαν την Πρώτη Τροπολογία, αναζητώντας στα αρχεία των ομοσπονδιακών δικαστηρίων και στη Westlaw, μια υπηρεσία νομικής έρευνας.

Όταν παρόμοιες αγωγές ενοποιήθηκαν από κάποιο δικαστήριο ή όταν ένας δικαστής εξέδωσε πολλαπλές αποφάσεις στην ίδια αγωγή, το Reuters τις μέτρησε ως μία υπόθεση. Η ανασκόπηση επικεντρώθηκε σε αστικές αγωγές που ασκήθηκαν κατά της κυβέρνησης Τραμπ και εξαιρούσε υποθέσεις από διαδίκους που εκπροσωπούσαν τον εαυτό τους.

Ορισμένες από τις αποφάσεις είναι προκαταρκτικές, πράγμα που σημαίνει ότι ο δικαστής ενήργησε κατόπιν αιτήματος για ταχεία δράση πριν εξετάσει πλήρως την ουσία της υπόθεσης.

Οι αγωγές ασκήθηκαν συχνά από ιδεολογικούς αντιπάλους του Τραμπ ή από μέσα ενημέρωσης, όπως όταν οι «New York Times» και το Associated Press ζήτησαν από τους δικαστές να άρουν τους περιορισμούς στη δυνατότητά τους να καλύπτουν το Λευκό Οίκο ή το Πεντάγωνο. Το AP και η «New York Times» κέρδισαν σε πρώτο βαθμό, αν και ορισμένες από τις αποφάσεις έχουν ανασταλεί εν αναμονή της έφεσης.

Με πληροφορίες από Reuters