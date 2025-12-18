Ο Τραμπ υπογράφει διάταγμα που ενδέχεται να ταξινομήσει την κάνναβη ως λιγότερο επικίνδυνο ναρκωτικό

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη ένα εκτελεστικό διάταγμα που θα μπορούσε να επαναταξινομήσει την κάνναβη ως λιγότερο επικίνδυνο ναρκωτικό και να ανοίξει νέους δρόμους για την ιατρική έρευνα.

Η σημαντική αυτή αλλαγή στην ομοσπονδιακή πολιτική για τα ναρκωτικά πλησιάζει περισσότερο σε αυτό που έχουν κάνει πολλές πολιτείες.

Τι αλλάζει για την κάνναβη

Η αλλαγή θα απομακρύνει τη μαριχουάνα από την τρέχουσα ταξινόμησή της ως ναρκωτικό της Κατηγορίας Ι, μαζί με την ηρωίνη και το LSD. Η κάνναβη θα καταταχθεί ως ουσία της Κατηγορίας ΙΙΙ, όπως η κεταμίνη και ορισμένα αναβολικά στεροειδή.

Η επαναταξινόμηση από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (Drug Enforcement Administration) δεν θα την καταστήσει νόμιμη για ψυχαγωγική χρήση από ενήλικες σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο ρύθμισης του ναρκωτικού και να μειώσει το φορολογικό βάρος που επιβαρύνει τη βιομηχανία κάνναβης.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έλαβε πληθώρα τηλεφωνημάτων που υποστήριζαν την κίνηση αυτή και την δυνατότητά της να βοηθήσει τους ασθενείς. «Υπάρχουν άνθρωποι που με ικετεύουν να το κάνω αυτό. Άνθρωποι που υποφέρουν από έντονο πόνο», είπε.

Ομοίως, το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον δημοκρατικό προκάτοχο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, πρότεινε την ανακατάταξη της μαριχουάνας σε ουσία του Πίνακα III. Σε αντίθεση με τον Μπάιντεν, ο Τραμπ δεν είχε την ανοιχτή υποστήριξη του κόμματός του για την κίνηση αυτή. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε αλλαγή και έχουν παροτρύνει τον Τραμπ να διατηρήσει τα ισχύοντα πρότυπα.

Μια τέτοια αλλαγή απαιτεί συνήθως μια επίπονη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου δημόσιας διαβούλευσης που έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες αντιδράσεις από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η DEA βρισκόταν ακόμη στη διαδικασία επανεξέτασης όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο. Η εντολή του Τραμπ αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία, αν και δεν ήταν αμέσως σαφές πόσο χρόνο θα χρειαστεί.

Πολλές πολιτείες έχουν νομιμοποιήσει την ψυχαγωγική χρήση μαριχουάνας για ενήλικες ή την επιτρέπουν για ιατρικούς σκοπούς. Ωστόσο, οι νόμοι των ΗΠΑ παραμένουν αυστηρότεροι, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να κινδυνεύουν να διωχθούν από τις ομοσπονδιακές αρχές.

Οι φωνές κατά της απόφασης

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup, όλο και περισσότεροι Αμερικανοί υποστηρίζουν μια λιγότερο περιοριστική προσέγγιση: η υποστήριξη για τη νομιμοποίηση της μαριχουάνας έχει αυξηθεί σημαντικά, από μόλις 36% το 2005 σε 68% πέρυσι.

Η εντολή του Τραμπ απαιτεί επίσης την επέκταση της έρευνας και της πρόσβασης στο CBD, ένα νόμιμο και ολοένα και πιο δημοφιλές προϊόν που προέρχεται από την κάνναβη και τα οφέλη του οποίου συζητούνται από τους ειδικούς.

Ένα νέο πρόγραμμα Medicare θα επιτρέπει στους ηλικιωμένους να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο νόμιμο CBD που προέρχεται από την κάνναβη, εάν το συστήσει γιατρός, δήλωσε ο Δρ Μεχμέτ Οζ, επικεφαλής των Κέντρων Υπηρεσιών Medicare και Medicaid.

Περισσότεροι από 20 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, αρκετοί από τους οποίους είναι πιστοί σύμμαχοι του Τραμπ, υπέγραψαν φέτος μια επιστολή με την οποία καλούν τον πρόεδρο να διατηρήσει τη μαριχουάνα ως ναρκωτικό της Κατηγορίας Ι. Με επικεφαλής τον γερουσιαστή της Βόρειας Καρολίνας Τεντ Μπαντ, η ομάδα υποστήριξε ότι η μαριχουάνα εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη και ότι μια αλλαγή θα «υπονομεύσει τις έντονες προσπάθειές σας να κάνετε την Αμερική ξανά μεγάλη». Υποστήριξαν επίσης ότι η μαριχουάνα επηρεάζει αρνητικά τη σωματική και ψυχική υγεία των χρηστών, καθώς και την ασφάλεια στους δρόμους και στους χώρους εργασίας.

Όσον αφορά την αποποινικοποίηση της μαριχουάνας, ο Τραμπ δεν έχει δεσμευτεί προηγουμένως για μια τέτοια κίνηση, αν και είχε εξετάσει το ενδεχόμενο ανακατάταξής της για μεγάλο μέρος της δεύτερης θητείας του. Ως υποψήφιος είχε δηλώσει κάποτε ότι θα πρέπει να παραμείνει θέμα που αφορά κάθε πολιτεία ξεχωριστά.

Με πληροφορίες από AP News