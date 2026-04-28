Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Κάρολο και την Καμίλα στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε την Τρίτη τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα στον Λευκό Οίκο, στην έναρξη μιας επίσκεψης με έντονο διπλωματικό συμβολισμό για τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, όπου ο Κάρολος χαιρέτησε μέλη της κυβέρνησης Τραμπ πριν παραστεί μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στο Οβάλ Γραφείο, σε συνομιλίες κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τις κάμερες.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Κάρολος θα γίνει ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που απευθύνεται στο αμερικανικό Κογκρέσο μετά τη μητέρα του, τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, η οποία είχε μιλήσει το 1991.

Η ομιλία του αναμένεται να επικεντρωθεί στην κοινή ιστορία των δύο χωρών, στους δημοκρατικούς θεσμούς και στη διαχρονική στρατηγική σχέση Λονδίνου - Ουάσιγκτον.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε περίοδο έντασης στις αμερικανοβρετανικές σχέσεις. Ο Τραμπ έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ιδιαίτερα γύρω από τη στάση του Λονδίνου στον πόλεμο με το Ιράν.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβάλει δασμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει απειλήσει με νέες επιβαρύνσεις, εάν δεν καταργηθεί ο φόρος στις ψηφιακές υπηρεσίες που επιβαρύνει αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Η επίσκεψη του Καρόλου έχει στόχο να αναδείξει ότι οι δεσμοί των δύο χωρών παραμένουν ισχυροί, παρά τις πολιτικές τριβές των τελευταίων μηνών.

Το ταξίδι του βασιλικού ζεύγους θα συνεχιστεί αργότερα αυτή την εβδομάδα με στάσεις στη Νέα Υόρκη και στη Βιρτζίνια.

Με πληροφορίες από Associated Press