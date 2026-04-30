Ο Τραμπ υποδέχθηκε το πλήρωμα του Artemis II: «Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να πάω στο διάστημα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA, σε μια συνάντηση με έντονο συμβολισμό μετά την επιτυχημένη τροχιακή πορεία γύρω από τη Σελήνη.

Οι τέσσερις αστροναύτες – ο διοικητής Ριντ Ουάιζμαν, ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ και οι ειδικοί αποστολής Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν – συμμετείχαν σε συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο και σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν απίστευτο θάρρος, απίστευτο και πολλά άλλα», είπε ο Τραμπ στην αρχή της συνέντευξης, πριν στραφεί γρήγορα στον εαυτό του. «Για να μπεις εκεί, πρέπει να είσαι πολύ έξυπνος, πρέπει να είσαι και σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Εγώ δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να τα καταφέρω, είμαι σωματικά σε πολύ, πολύ καλή κατάσταση. Ίσως ένα μικρό πρόβλημα, θα πρέπει να το δοκιμάσουμε», πρόσθεσε.

Η αποστολή Artemis II κατέρριψε το ρεκόρ της αποστολής Apollo 13 για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανυθεί από ανθρώπους μακριά από τη Γη, φτάνοντας τα 406.771 χιλιόμετρα, ξεπερνώντας το όριο που είχε τεθεί το 1970.

Η αποστολή ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου με την επιτυχημένη προσθαλάσσωση της κάψουλας Orion, με την ονομασία «Integrity», στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, έπειτα από δεκαήμερη πορεία γύρω από τη Σελήνη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν έγινε καμία αναφορά στα σχέδια της κυβέρνησης για σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό της NASA, που περιλαμβάνουν και μεγάλες μειώσεις στη χρηματοδότηση της διαστημικής έρευνας.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν έμεινε για πολύ στο διαστημικό επίτευγμα και γρήγορα μετατοπίστηκε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν τον πρόεδρο για πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τον νόμο περί εκλογικών δικαιωμάτων.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για την απόφαση μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά όταν του επισημάνθηκε ότι θεωρείται θετική για τους Ρεπουμπλικανούς, αντέδρασε με ενθουσιασμό. «Μου αρέσει πολύ, αυτό είναι πολύ καλό», είπε, προσθέτοντας: «Μπορούμε να τελειώσουμε τη συνέντευξη Τύπου τώρα. Θέλω να το διαβάσω».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, είπε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται, αλλά πλέον διεξάγονται εξ αποστάσεως. «Δεν πετάμε πια για 18 ώρες κάθε φορά για να δούμε ένα χαρτί. Το κάνουμε τηλεφωνικά, και είναι πολύ ωραίο. Κάνω ένα τηλεφώνημα ή το κάνουν οι άνθρωποί μου και ξέρεις την απάντηση», είπε.

Τέλος, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του σκοπεύει να δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα. «Νομίζω ότι κάποια από αυτά θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian