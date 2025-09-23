Ο Τραμπ ξαναζωντανεύει τον μύθο: Συνδέει τον αυτισμό με εμβόλια και Tylenol, κόντρα στην επιστήμη

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ με νέες δηλώσεις του για τον αυτισμό, τα εμβόλια και την παρακεταμόλη (Tylenol), αμφισβητώντας επιστημονικές αρχές δεκαετιών.

Μιλώντας στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στη χρήση παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη και στα αυξημένα περιστατικά αυτισμού, ενώ επανέλαβε την αποδεδειγμένα ψευδή άποψη ότι τα παιδικά εμβόλια σχετίζονται με τη διαταραχή.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στη χρήση της παρακεταμόλης, ζητώντας από τις γυναίκες να «πολεμήσουν με κάθε τρόπο» την ανάγκη να το πάρουν κατά την εγκυμοσύνη. Δήλωσε μάλιστα ότι η λήψη του φαρμάκου από εγκύους ή βρέφη οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά αυτισμού.

Ωστόσο, επιστημονικοί φορείς, ανάμεσά τους το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (ACOG) και ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), τόνισαν άμεσα ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για κάτι τέτοιο και ότι η παρακεταμόλη παραμένει ασφαλής επιλογή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πυρετό, που είναι επικίνδυνος για μητέρα και έμβρυο.

Ξαναζωντανεύει ο μύθος των εμβολίων

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι «τα μωρά φορτώνονται με δεκάδες εμβόλια, είναι ντροπή», υπονοώντας ότι η καθιερωμένη παιδιατρική εμβολιαστική πρακτική συμβάλλει στην αύξηση των περιστατικών αυτισμού. Η θέση αυτή έχει απορριφθεί εδώ και χρόνια από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το CDC και μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες σε χώρες όπως η Δανία έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα εμβόλια (ή τα συστατικά τους) και τον αυτισμό. Ο αρχικός ισχυρισμός του 1998 που συνδέθηκε με τον Andrew Wakefield αποδείχθηκε κατασκευασμένος, ανακλήθηκε και ο ίδιος έχασε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Αντιδράσεις από την ιατρική κοινότητα

Ο Arthur Caplan, επικεφαλής ιατρικής ηθικής στο NYU Grossman School of Medicine, χαρακτήρισε την τοποθέτηση Τραμπ «τη χειρότερη επίδειξη διασποράς μύθων, παραπληροφόρησης και επικίνδυνων συμβουλών από οποιονδήποτε σε θέση εξουσίας».

Φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Kenvue (παρασκευάστρια του Tylenol) απέρριψαν επίσης τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία επιστημονική βάση που να συνδέει την παρακεταμόλη με τον αυτισμό».

Ο διευθυντής του NIH, Jay Bhattacharya, ανακοίνωσε την έναρξη της Autism Data Science Initiative, με χρηματοδότηση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για νέες μελέτες σχετικά με τα αίτια του αυτισμού. «Η έρευνα δεν μπορεί να μένει δέσμια ταμπού· πρέπει να εξετάσουμε όλα τα δεδομένα», ανέφερε, τονίζοντας πάντως ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποδείξεις που να ενοχοποιούν ούτε τα εμβόλια ούτε την παρακεταμόλη.

Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες δηλώσεις ενισχύουν τον σκεπτικισμό απέναντι στα εμβόλια και μπορούν να οδηγήσουν σε αναζωπύρωση ασθενειών όπως η ιλαρά, ο κοκκύτης ή ακόμα και η πολιομυελίτιδα. Η πανδημία του κορωνοϊού είχε ήδη καταδείξει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η πολιτική εργαλειοποίηση της ιατρικής γνώσης.

Με τις νέες τοποθετήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε στο επίκεντρο παλιούς μύθους που η επιστήμη έχει ξεκάθαρα καταρρίψει. Το μήνυμα της ιατρικής κοινότητας είναι ενιαίο: ο αυτισμός είναι μια σύνθετη νευροαναπτυξιακή διαταραχή με πολυπαραγοντικά αίτια, αλλά ούτε τα εμβόλια ούτε η παρακεταμόλη αποτελούν αποδεδειγμένους παράγοντες κινδύνου.

Με πληροφορίες από New York Times, Associated Press



