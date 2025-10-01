Ο Τραμπ θωρακίζει τις προτεραιότητές του εν μέσω κυβερνητικού shutdown

Η Ουάσιγκτον εισέρχεται σε μία ακόμη περίοδο παράλυσης, με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να τελεί σε καθεστώς shutdown. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι οι βασικές πολιτικές του δεν θα πληγούν. Μεθοδικά, ο Λευκός Οίκος έχει χτίσει μηχανισμούς που διατηρούν ζωντανές τις «προτεραιότητες-σήμα κατατεθέν» του προέδρου, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι τίθενται σε αναγκαστική αργία.

Σύμφωνα με έγγραφα υπηρεσιών και μαρτυρίες αξιωματούχων, πολλοί εργαζόμενοι που συνδέονται με την ατζέντα του Τραμπ έχουν χαρακτηριστεί «απαραίτητοι», ενώ άλλα προγράμματα συνεχίζουν να λειτουργούν μέσω ήδη εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων. Έτσι, οι επιχειρήσεις της συνοριοφυλακής και της ICE συνεχίζονται σχεδόν κανονικά, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα δεν σταματούν, και οι άδειες για νέα ενεργειακά έργα παραμένουν σε εξέλιξη. Ακόμη και το διαστημικό πρόγραμμα Artemis της NASA παραμένει ενεργό, δίνοντας το στίγμα μιας προσεκτικά επιλεκτικής διαχείρισης.

Η στρατηγική αυτή συνοδεύεται από μια ανοιχτή πολιτική πίεσης προς τους Δημοκρατικούς. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το shutdown μπορεί να αξιοποιηθεί για «μη αναστρέψιμες αλλαγές», όπως περικοπές θέσεων ή κατάργηση προγραμμάτων που, όπως λέει, ευνοούν τους αντιπάλους του. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να μεταφέρει την πολιτική ευθύνη για την παράλυση της κρατικής μηχανής στους Δημοκρατικούς, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η κοινή γνώμη αντιτίθεται σε ένα shutdown ακόμη και αν οι απαιτήσεις τους δεν ικανοποιηθούν.

Την ίδια στιγμή, άλλες υπηρεσίες βρίσκονται σε «κατάψυξη». Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας αναστέλλει τη δημοσίευση του μηνιαίου report για την απασχόληση, ενώ ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων σταματά τις εγκρίσεις νέων ζωοτροφών, προκαλώντας ανησυχία για την επισιτιστική ασφάλεια. Χιλιάδες υπάλληλοι τίθενται σε διαθεσιμότητα, διαταράσσοντας την καθημερινή λειτουργία του κράτους.

Παράλληλα, ο διευθυντής Προϋπολογισμού, Ρας Βουτ, έχει ήδη ζητήσει σχέδια μείωσης προσωπικού, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα κρίση ως ευκαιρία για μια εκτεταμένη «εκκαθάριση» στη γραφειοκρατία της Ουάσιγκτον, με στοχευμένα χτυπήματα σε τομείς που θεωρούνται «προπύργια» των Δημοκρατικών.

Η τακτική αυτή, αν και εμπεριέχει υψηλό πολιτικό ρίσκο, αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ επιδιώκει να θωρακίσει την ατζέντα του: να διασφαλίσει τη συνέχιση των δικών του προγραμμάτων και παράλληλα να φορτώσει το κόστος της πολιτικής αντιπαράθεσης στους αντιπάλους του.

Με πληροφορίες από Politico