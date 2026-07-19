Ο Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να φιλοξενήσουν ακόμη ένα Μουντιάλ, αλλά χωρίς το Μεξικό και τον Καναδά

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη διοργάνωση του φετινού Μουντιάλ και δήλωσε ότι επιθυμεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να φιλοξενήσουν ξανά τη διοργάνωση, αυτή τη φορά όμως χωρίς τη συμμετοχή του Καναδά και του Μεξικού ως συνδιοργανωτών.

Μιλώντας σε δεξίωση της FIFA την Παρασκευή, ενόψει του αποψινού τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, στο Trump Tower της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ κάλεσε την παγκόσμια ομοσπονδία να αναθέσει εκ νέου τη διοργάνωση στις ΗΠΑ.

«Πρέπει να επιλέξετε ξανά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτή τη φορά θα αφήσουμε εκτός τον Καναδά και το Μεξικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η FIFA θα πρέπει «να επιλέξει κάποιον άλλο για την επόμενη διοργάνωση, ώστε να εκτονωθεί λίγη από την οργή, το μίσος και την ένταση που επικρατούν».

Μουντιάλ: Πού θα διεξαχθούν οι επόμενες διοργανώσεις

Το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών που είναι διαθέσιμο για διεκδίκηση είναι αυτό του 2038.

Η FIFA έχει ήδη αναθέσει τη διοργάνωση του 2030 σε έξι χώρες, με βασικούς οικοδεσπότες την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, ενώ οι εναρκτήριοι αγώνες θα διεξαχθούν στην Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την πρώτη διοργάνωση.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034 θα φιλοξενηθεί στη Σαουδική Αραβία.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, του είχε προτείνει οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα να συνδιοργανώσουν ένα Μουντιάλ, αστειευόμενος ότι οι ποδοσφαιριστές θα έχουν «μια πολύ σύντομη πτήση μεταξύ των αγώνων».

Η διαδικασία διεκδίκησης της διοργάνωσης ξεκινά πολλά χρόνια νωρίτερα και ο ανταγωνισμός για το Μουντιάλ του 2038 αναμένεται ιδιαίτερα έντονος, παρά τη δημόσια προσπάθεια του Τραμπ να επηρεάσει τη FIFA. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, οι περιοχές που έχουν φιλοξενήσει πρόσφατα τη διοργάνωση δεν μπορούν να είναι εκ νέου υποψήφιες, ωστόσο οι χώρες της Βόρειας Αμερικής και της Ωκεανίας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διεκδίκησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν δίστασε, πάντως, να εμπλακεί και σε αγωνιστικά ζητήματα του τουρνουά. Κατά την ομιλία του αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον Ινφαντίνο ζητώντας επανεξέταση της αποβολής του επιθετικού των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκουν, ο οποίος είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στη νίκη επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, γεγονός που συνεπαγόταν αυτόματη τιμωρία μίας αγωνιστικής.

Η FIFA ανέστειλε τελικά την τιμωρία, επιτρέποντας στον Μπάλογκουν να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο, σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς.

Στη δεξίωση στο Trump Tower, ο Τραμπ συνεχάρη τον Ινφαντίνο για τον χειρισμό της υπόθεσης, λέγοντας: «Πήρες ακόμη μία σπουδαία απόφαση. Δεν πρόκειται ποτέ να σου το αναγνωρίσουν αυτό».

Με πληροφορίες από Politico

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Μουντιάλ 2026: Η ιστορία πίσω από το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ