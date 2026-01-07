Ο Τραμπ θέλει να «αγοράσει» τη Γροιλανδία

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αγοράσουν τη Γροιλανδία, διαβεβαίωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Σχολιάζοντας επίσης, πρόσφατες δηλώσεις για την τεράστια νήσο, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, ανέφερε ότι δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως αναγγελία στρατιωτικής επέμβασης, όπως μετέδωσαν χθες Τρίτη, αμερικανικά ΜΜΕ.

Σημειώνεται πως ο Ρούμπιο έκανε τα σχόλια αυτά σε κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση κοινοβουλευτικών των ΗΠΑ, ανέφερε η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της ενήμερες για το ζήτημα.

Η εφημερίδα New York Times, σε παρόμοιο δημοσίευμά της, ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους συνεργάτες του να του παρουσιάσουν επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Επίσης, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της αμερικανικής προεδρίας («προσωπάρχης»), Στίβεν Μίλερ, πήγε ακόμη πιο μακριά, τονίζοντας πως η αμερικανική διεκδίκηση είναι «επίσημη θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ», επιμένοντας «η Γροιλανδία πρέπει να είναι μέρος των ΗΠΑ».

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ εξετάζει «ακόμη και τη χρήση στρατού» για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά «φάσμα επιλογών» προκειμένου η χώρα του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένης της «χρήσης του στρατού», δήλωσε χθες Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, με φόντο την ανησυχία στην Ευρώπη για την τύχη της τεράστιας νήσου, αυτόνομης περιοχής της Δανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «κατέστησε γνωστό με σαφήνεια ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι προτεραιότητα εθνικής ασφαλείας για τις ΗΠΑ και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής. Ο πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν φάσμα επιλογών για την εκπλήρωση αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και ασφαλώς, η χρήση του αμερικανικού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του επικεφαλής του», ανέφερε η Κάρολαϊν Λέβιτ σε κείμενό της που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο αποφασιστικός τόνος του Λευκού Οίκου είναι διαμετρικά αντίθετος από τις εκκλήσεις για διάλογο, εν μέσω συναγερμού, από την Ευρώπη και τη Γροιλανδία, μπροστά στις διεκδικήσεις της Ουάσιγκτον. Η Γροιλανδία και η κυβέρνηση της Δανίας κάλεσαν να οργανωθούν το ταχύτερο συνομιλίες με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εκφράζοντας την ελπίδα να διαλυθούν οι «παρεξηγήσεις».

Η Νούουκ και η Κοπεγχάγη αμφισβητούν ιδίως το επανερχόμενο επιχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ κατά το οποίο πρέπει να υπάρξει αντίδραση διότι η Κίνα και η Ρωσία είναι πανταχού παρούσες στη Γροιλανδία. «Δεν μοιραζόμαστε την ιδέα αυτή σύμφωνα με την οποία η Γροιλανδία έχει γεμίσει κινεζικές επενδύσεις», τόνισε ο επικεφαλής της διπλωματίας της Δανίας Λαρς Λούκε Ράσμουσεν, επικρίνοντας ακόμη τον αμερικανό πρόεδρο για το ότι έκανε «λαθεμένη ανάγνωση» όταν εξέφρασε αμφιβολίες για τη δυνατότητα της Δανίας να εγγυηθεί την ασφάλεια της νήσου.

«Φυλάσσουμε το βασίλειο», επέμεινε ο Λούκε Ράσμουσεν, προσθέτοντας πως δεν είναι χρήσιμο να «δραματοποιούνται» τα πράγματα. Η Δανία έκανε μεγάλες επενδύσεις στην ασφάλεια της Αρκτικής τους τελευταίους δώδεκα μήνες, κατανέμοντας σε αυτήν κάπου 90 δισεκατομμύρια κορόνες (1,2 δισ. ευρώ).

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε πως δεν φαντάζεται ότι οι ΗΠΑ θα «παραβιάσουν την εθνική κυριαρχία της Δανίας». Η Δανία, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, είναι μέλος του NATO και τυχόν αμερικανική επίθεση εναντίον κράτους μέλους της συμμαχίας θα σήμαινε «το τέλος των πάντων», ιδίως για την παγκόσμια ασφάλεια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προειδοποίησε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντεριξεν.

«Δεν πρόκειται για διένεξη μόνο με το Βασίλειο της Δανίας (...) αλλά με την Ευρώπη ολόκληρη», τόνισε στο τηλεοπτικό δίκτυο DR.

Νωρίτερα η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Βρετανία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη Δανία.

«Επαφίεται στη Δανία και στη Γροιλανδία, και μόνον αυτές, να αποφασίζουν για τις υποθέσεις που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία», ανέφεραν οι ευρωπαίοι ηγέτες τονίζοντας πως το βασίλειο είναι «μέρος» του NATO, όπως και οι ΗΠΑ, που έχουν εξάλλου υπογράψει αμυντική συμφωνία με την Κοπεγχάγη.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των νορδικών χωρών εξέδωσαν επίσης, κοινή ανακοίνωση επαναλαμβάνοντας την ιδέα της κυριαρχίας. Επανειλημμένα η Γροιλανδία, υποστηριζόμενη από τη Δανία, έχει τονίσει πως δεν είναι προς πώληση και θα αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εδώ και καιρό βλέψεις για την πελώρια νήσο μόλις 57.000 κατοίκων, η οποία κατ’ αυτόν ανήκει σε αυτή που βλέπει ως φυσική σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ. Ο Τραμπ και το περιβάλλον του προβάλλουν ολοένα πιο έντονα τη διεκδίκηση αυτή και ο Αμερικανός πρόεδρος την επανέλαβε μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.