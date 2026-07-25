Ο Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Νετανιάχου αυτή την εβδομάδα

Με Μπενιαμίν Νετανιάχου και Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί τις επόμενες ημέρες ο Αμερικανικός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Είχε γίνει γνωστό πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η ημερομηνία της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι παρέμενε ασαφής μέχρι πρόσφατα.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιείται εν μέσω ενός εξαμήνου παύσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου, Μόσχας και Ουάσινγκτον.

Οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου φάνηκαν να αναζωπυρώνονται στις 22 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψης του απεσταλμένου του Τραμπ στο ΝΑΤΟ, Ματ Γουίτακερ, στο Κίεβο, με σκοπό τη συζήτηση σχετικά με τις παραδόσεις πυραύλων Patriot και την εκκρεμή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στις ΗΠΑ και ο Νετανιάχου για συνάντηση με Τραμπ

Και τώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την εβδομάδα που έρχεται.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου χθες Παρασκευή, ενώ χαρακτήρισε εσφαλμένα τον Αμερικανό γερουσιαστή Τσακ Σούμερ ως Παλαιστίνιο.

«Θα του στείλω (στον Σούμερ) αύριο ένα όμορφο παλαιστινιακό κοστούμι, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί τον Μπίμπι Νετανιάχου όταν έρθει στην πόλη την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Τραμπ.

«Έγινε Παλαιστίνιος», είπε ο Τραμπ για τον Σούμερ, ο οποίος είναι Εβραίος, ενώ είπε επίσης, ότι η σαρία ήταν η «νέα ιδρυτική αρχή» του Σούμερ.

Μουσουλμανικές και εβραϊκές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων στις ΗΠΑ έχουν επικρίνει στο παρελθόν τον Τραμπ για το ότι χαρακτήρισε τον Σούμερ, τον κορυφαίο Δημοκρατικό της Γερουσίας, ως Παλαιστίνιο, με τις οργανώσεις δικαιωμάτων να αναφέρουν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τον όρο με ασεβή τρόπο ως προσβλητικό χαρακτηρισμό και ως ύβρη.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο ίδιος θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα και θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τρίτη. Ο Νετανιάχου θα παραστεί επίσης, στην κηδεία του αποθανόντος γερουσιαστή των ΗΠΑ Λίντσεϊ Γκράχαμ, σύμφωνα με το γραφείο του.

Η συνάντηση Τραμπ με Νετανιάχου θα πραγματοποιηθεί καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συμπληρώνει πέντε μήνες.