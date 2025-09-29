Ο Τραμπ θα συναντήσει έναν πολύ διαφορετικό Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ετοιμάζεται να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, σε μια στιγμή όπου η Μέση Ανατολή και ο ίδιος έχουν αλλάξει ριζικά μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Τραμπ μιλά για πιθανή συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό αποτελεί πολιτική παγίδα για τον Νετανιάχου, ο οποίος πλέον έχει μετατραπεί από προσεκτικός διαχειριστής σε ηγέτη που ρισκάρει και επενδύει στη σύγκρουση.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η ισραηλινή πολεμική μηχανή έχει εξαπολύσει επιθέσεις που κάποτε θεωρούνταν αδιανόητες: από τη Δαμασκό και την Τεχεράνη μέχρι την Ντόχα. Ο ίδιος ο Νετανιάχου καυχήθηκε στον ΟΗΕ ότι:

«Συντρίψαμε τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ»

«Καταστρέψαμε τα όπλα του Άσαντ στη Συρία»

«Ανατινάξαμε το πυρηνικό και πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν»

Η τρέχουσα σύγκρουση με τη Γάζα, που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, είναι η μεγαλύτερη και πιο αιματηρή στην ιστορία του Ισραήλ – σε πλήρη αντίθεση με τις σύντομες επιχειρήσεις του παρελθόντος.

Η μεγάλη αλλαγή του Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου ήταν για χρόνια γνωστός για την προσεκτική και συγκρατημένη στρατηγική του. Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, όμως, υιοθέτησε ένα νέο δόγμα επιθετικότητας. Παρά τις αντιρρήσεις του ίδιου του στρατού, προχώρησε σε χερσαίες επιχειρήσεις υψηλού ρίσκου και επέκτεινε τον πόλεμο σε πολλά μέτωπα.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο φόβος που παραδοσιακά τον κρατούσε σε αδράνεια έχει μετατραπεί σε φόβο για την υστεροφημία του: να μη μείνει στην Ιστορία ως ο ηγέτης της καταστροφής της 7ης Οκτωβρίου, αλλά ως ο «σωτήρας» που άλλαξε τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πιο περίπλοκη. Οι ακροδεξιοί σύμμαχοί του, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμοτριτς, απειλούν να ρίξουν την κυβέρνησή του αν τερματίσει τον πόλεμο. Έτσι, ο Νετανιάχου μοιάζει εγκλωβισμένος:

Φοβάται τη διακοπή του πολέμου όσο και τη συνέχισή του.

Αποφεύγει τις συμφωνίες, αλλά και τις μεγάλες αποφάσεις.

Παρουσιάζεται άλλοτε ως προσεκτικός «μάνατζερ» και άλλοτε ως ριψοκίνδυνος τζογαδόρος.

Τι φέρνει η συνάντηση Νετανιάχου με τον Τραμπ

Η αμερικανική στήριξη παραμένει κρίσιμη, αλλά όχι δεδομένη. Ο Τραμπ στηρίζει τις ισραηλινές επιθέσεις, αλλά την ίδια στιγμή δείχνει έτοιμος να επιβάλει μια νέα «ανακωχή» που θα μπορούσε να ανατρέψει τα σχέδια του Νετανιάχου για στρατιωτική δόξα.

Το ερώτημα που πλανάται είναι ξεκάθαρο: Έχει όντως αλλάξει ο Νετανιάχου ή παραμένει ο ίδιος ηγέτης που φοβάται τις αποφάσεις – μόνο που τώρα παίζει με το χαρτί του πολέμου;

