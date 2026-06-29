Ο Τραμπ θα πληρώσει 5 εκατ. δολάρια στην Τζιν Κάρολ για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να εξετάσει την προσφυγή του Ντόναλντ Τραμπ στην υπόθεση της Ε. Τζιν Κάρολ, αφήνοντας σε ισχύ την απόφαση που τον υποχρεώνει να της καταβάλει 5 εκατ. δολάρια.

Η Κάρολ είχε καταγγείλει ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σε καμαρίνι πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Αργότερα, όταν η ίδια δημοσιοποίησε την καταγγελία της, εκείνος υποστήριξε ότι είχε επινοήσει την ιστορία για να βοηθήσει τις πωλήσεις των βιβλίων της.

Το 2023, σώμα ενόρκων δικαίωσε την Κάρολ και της επιδίκασε αποζημίωση 5 εκατ. δολαρίων. Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να μην παρέμβει, ο Τραμπ αναμένεται πλέον να καταβάλει το ποσό.

Η Κάρολ είχε καταγγείλει ότι ο Τραμπ της επιτέθηκε σε καμαρίνι πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Αργότερα, όταν η ίδια δημοσιοποίησε την καταγγελία της, εκείνος υποστήριξε ότι είχε επινοήσει την ιστορία για να πουλήσει βιβλία.

Στο επίκεντρο της προσφυγής του βρέθηκαν οι καταθέσεις δύο ακόμη γυναικών, οι οποίες είχαν κατηγορήσει τον Τραμπ για σεξουαλική επίθεση στο παρελθόν. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν επίσης ότι δεν έπρεπε να προβληθεί στους ενόρκους το βίντεο του 2005 από το «Access Hollywood», στο οποίο ο Τραμπ ακούγεται να περιγράφει με χυδαίο τρόπο πώς φιλά και αγγίζει γυναίκες χωρίς να περιμένει τη συγκατάθεσή τους.

Οι ισχυρισμοί του είχαν ήδη απορριφθεί από το ομοσπονδιακό εφετείο της Νέας Υόρκης. Το εφετείο έκρινε ότι ο δικαστής δεν έκανε λάθη που να δικαιολογούν νέα δίκη και ότι οι ένορκοι μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου κλείνει ουσιαστικά τον δρόμο για τον Τραμπ στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα με το CNN, ο ίδιος είχε ήδη καταθέσει 5,5 εκατ. δολάρια σε λογαριασμό που ελέγχεται από το δικαστήριο μετά την ετυμηγορία του 2023, γεγονός που σημαίνει ότι η Κάρολ μπορεί να λάβει τα χρήματα σχετικά σύντομα.

Η υπόθεση των 5 εκατ. δολαρίων είναι μόνο ένα μέρος της δικαστικής διαμάχης ανάμεσα στους δύο. Σε ξεχωριστή αγωγή, που είχε κατατεθεί νωρίτερα αλλά εκδικάστηκε αργότερα, η Κάρολ κέρδισε αποζημίωση 83 εκατ. δολαρίων για δυσφήμιση. Μαζί με τους τόκους, το συνολικό ποσό που οφείλει ο Τραμπ στην Κάρολ ξεπερνά τα 100 εκατ. δολάρια.

Η νομική ομάδα του Τραμπ αντέδρασε στην απόφαση κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών» και επαναλαμβάνοντας ότι οι καταγγελίες της Κάρολ είναι ψευδείς. Οι δικηγόροι του αναμένεται να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο και για την απόφαση των 83 εκατ. δολαρίων.

Στην προσφυγή τους, είχαν υποστηρίξει ότι είναι «βαθιά επιζήμιο» για τη χώρα ένας εν ενεργεία πρόεδρος να αποσπάται από τα καθήκοντά του για να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι σε παλιές κατηγορίες. Το Ανώτατο Δικαστήριο, ωστόσο, δεν δέχθηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση.

Με πληροφορίες από CNN