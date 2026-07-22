Ο Τραμπ θα επιβάλει δασμούς στα γενόσημα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη (21/7) σχέδιο για την επιβολή δασμού 100% στα γενόσημα φάρμακα από τον Αύγουστο του 2028, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την επιστροφή της φαρμακευτικής παραγωγής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο δασμός θα αυξηθεί στη συνέχεια στο 200% το 2029, εφόσον εφαρμοστεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Από την 1η Αυγούστου 2026, όλα τα γενόσημα φάρμακα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε μηδενικό δασμό για μια περίοδο δύο ετών. Μετά από αυτό το διάστημα, ο δασμός θα αυξηθεί στο 100% για ένα έτος και στο 200% στη συνέχεια», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

«Αυτό γίνεται προκειμένου να επιστρέψει η παραγωγή γενόσημων φαρμάκων στις ΗΠΑ, με ποινή στις εταιρείες που θα αποφασίσουν να μην κατασκευάσουν εργοστάσια και εξοπλισμό εντός του χρονικού περιθωρίου που τους έχει δοθεί», πρόσθεσε.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σε email ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Άρθρο 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962, το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ζητημάτων εθνικής ασφάλειας που προκύπτουν από την εξάρτηση από εισαγωγές, προκειμένου να επιβάλει τους δασμούς.

Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει επίσημη εντολή για την επιβολή των δασμών.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο τα αποτελέσματα έρευνας του υπουργείου Εμπορίου, βάσει του ίδιου Άρθρου 232, σχετικά με τις επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια από την παραγωγή φαρμάκων στο εξωτερικό.

Ως αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, τα επώνυμα φάρμακα αναμένεται να αντιμετωπίσουν δασμούς έως και 100% στο τέλος του μήνα, όμως τα γενόσημα φάρμακα εξαιρούνται προς το παρόν από τις επιβαρύνσεις, στο πλαίσιο μιας σειράς εξαιρέσεων.

Ποιοι θα εξαιρεθούν από τους δασμούς

Εκτός από τα γενόσημα φάρμακα, η κυβέρνηση έχει προβλέψει εξαίρεση από τους δασμούς για εταιρείες που σχεδιάζουν να κατασκευάσουν εργοστάσια παραγωγής στις ΗΠΑ, ενώ έχει καθορίσει χαμηλότερους συντελεστές για εμπορικούς εταίρους με τους οποίους έχουν επιτευχθεί ευρύτερες συμφωνίες.

Μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Pfizer, η Merck & Co., η Bristol Myers Squibb και η AstraZeneca, απέφυγαν επίσης νέους δασμούς στις εισαγωγές τους, αφού προχώρησαν σε ξεχωριστές συμφωνίες για τις τιμές των φαρμάκων με τον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δήλωσε στην ανάρτησή του στο Truth Social ότι η πολιτική του για τα επώνυμα φάρμακα δεν πρόκειται να αλλάξει.

Ο ίδιος έχει καταστήσει τις τιμές των φαρμάκων βασικό στοιχείο της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των Αμερικανών για το κόστος ζωής. Εκτός από την προώθηση των δασμών στα επώνυμα φάρμακα, το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ πιέζει τις ξένες κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες τους για φάρμακα και να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους της φαρμακευτικής καινοτομίας.

Με πληροφορίες από Politico