Ο Τραμπ θα εκφωνήσει ομιλία από τον Λευκό Οίκο το βράδυ της Πέμπτης - Τι αναμένεται να πει

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει την Πέμπτη (16/7) ομιλία από τον Λευκό Οίκο σε ώρα υψηλής τηλεθέασης (prime-time), η οποία θα περιλαμβάνει αναφορές στην εκλογική ακεραιότητα, τις εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και άλλα ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά, σύμφωνα με ανώτερο σύμβουλό του.

«Θα είναι μια ομιλία με ποικίλη θεματολογία», δήλωσε ο σύμβουλος.

Παρότι ο Τραμπ βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας και μιλά τακτικά στους δημοσιογράφους, δεν έχει πραγματοποιήσει πολλές τηλεοπτικές ομιλίες από τον Λευκό Οίκο σε ώρα υψηλής τηλεθέασης. Σύμφωνα με τον συνεργάτη του, επιθυμεί να καθιερώσει πιο συχνές τέτοιες παρεμβάσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι θα απευθύνει «Διάγγελμα προς το Έθνος» την Πέμπτη στις 21:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ). Ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον χώρο μέσα στον Λευκό Οίκο από όπου θα μιλήσει ή τη συνολική θεματολογία της ομιλίας.

«Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς για τι θα μιλήσει ο Τραμπ»

Μεταξύ των βασικών θεμάτων αναμένεται να είναι οι αναζωπυρωμένες συγκρούσεις με το Ιράν. «Η κατάσταση αλλάζει από λεπτό σε λεπτό, αλλά είναι κάτι που θέλει να σχολιάσει», ανέφερε ο σύμβουλος μιλώντας στο Axios.

Επίσης, ο Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στην εκλογική ακεραιότητα, καθώς επιδιώκει την ψήφιση του νομοσχεδίου SAVE America Act, το οποίο προβλέπει αυστηρότερους κανόνες ταυτοποίησης των ψηφοφόρων και παραμένει «μπλοκαρισμένο» στο Κογκρέσο.

Παράλληλα, ενδέχεται να παρουσιάσει στοιχεία από την έρευνα της κυβέρνησής του σχετικά με τις προεδρικές εκλογές του 2020, το αποτέλεσμα των οποίων εξακολουθεί να αμφισβητεί, κάτι που ο σύμβουλός του διέψευσε.

«Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς για τι θα μιλήσει ο Τραμπ. Του αρέσει να επικοινωνεί απευθείας με τον κόσμο και θέλει να το κάνει πιο συχνά», δήλωσε ο σύμβουλος, προσθέτοντας ότι οι ομιλίες σε ώρα υψηλής τηλεθέασης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου.

Με πληροφορίες από Axios