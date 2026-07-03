Ο Τραμπ θα δώσει χάρες στους παραβάτες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας – Στο τραπέζι και ο Diddy

Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να δώσει χάρη σε σειρά προσώπων που έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις της νομοθεσίας για τις εκπομπές ρύπων και την καθαρή ατμόσφαιρα, ενώ στο τραπέζι παραμένουν και άλλα αιτήματα επιείκειας, σύμφωνα με πηγές του CBS News που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που έχουν τεθεί υπόψη του βρίσκεται και εκείνη του Σον «Diddy» Κομπς, καθώς και άλλων γνωστών προσώπων. Ωστόσο, σύμφωνα με μία από τις πηγές, ούτε ο Κομπς ούτε άλλες υποθέσεις υψηλού προφίλ θα περιλαμβάνονται στη λίστα εισηγήσεων της αρμόδιας ομάδας για τις απονομές χάρης.

Ο Τραμπ επρόκειτο να έχει συνάντηση την Παρασκευή για το ζήτημα, προκειμένου να αποφασίσει με βάση τις εισηγήσεις των συμβούλων του. Το τελευταίο διάστημα, οι πιέσεις προς τον Λευκό Οίκο για απονομές χάρης έχουν ενταθεί σημαντικά.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι εκείνος που λαμβάνει την τελική απόφαση για κάθε πράξη επιείκειας», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CBS News.

Τα αιτήματα Κομπς και Pras Michel

Ο Κομπς εκτίει ποινή λίγο μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Φορτ Ντιξ του Νιου Τζέρσεϊ, αφού καταδικάστηκε πέρυσι για δύο κατηγορίες που αφορούσαν μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία. Αθωώθηκε από τις βαρύτερες κατηγορίες της σεξουαλικής διακίνησης και της συνωμοσίας για εκβιαστική εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο Τραμπ συζητούσε ιδιωτικά αν θα ικανοποιήσει αιτήματα επιείκειας, μεταξύ των οποίων και εκείνο του Κομπς. Τον Ιανουάριο, πάντως, είχε δηλώσει στους New York Times ότι ο Κομπς του είχε στείλει επιστολή ζητώντας χάρη, αλλά ότι τότε δεν εξέταζε το αίτημα.

Χάρη ζητά και ο Prakazrel «Pras» Michel, μέλος των Fugees και βραβευμένος με Grammy ράπερ. Ο Michel εκτίει ποινή 14 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή, μετά την καταδίκη του για συνωμοσία με τον Μαλαισιανό χρηματοδότη Τζο Λόου σε μυστικές εκστρατείες λόμπινγκ, με στόχο την άσκηση επιρροής στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Λόου κατηγορείται επίσης από τις αμερικανικές αρχές ότι υπεξαίρεσε 4,5 δισ. δολάρια από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1MDB της Μαλαισίας. Σύμφωνα με πηγές του CBS News, και ο ίδιος επιδιώκει προεδρική χάρη. Ο Τραμπ, πάντως, δεν είχε αποφασίσει ακόμη αν θα δώσει χάρη στον Michel ή στον Λόου.

Υποθέσεις ρύπων και «υπερβολική κρατική παρέμβαση»

Η λίστα που επρόκειτο να εξεταστεί την Παρασκευή από την ομάδα του Λευκού Οίκου αφορούσε αποκλειστικά υποθέσεις παραβάσεων του Clean Air Act, του ομοσπονδιακού νόμου για την καθαρή ατμόσφαιρα.

Πέρυσι, ο Τραμπ είχε δώσει χάρη στον Τρόι Λέικ, μηχανικό από το Ουαϊόμινγκ, ο οποίος είχε εκτίσει επτά μήνες φυλάκισης επειδή είχε παραβιάσει την ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις εκπομπές ρύπων, απενεργοποιώντας συστήματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κινητήρες ντίζελ.

Η χάρη στον Λέικ προωθήθηκε με τη βοήθεια του πολιτικού συμβούλου και λομπίστα Τζεφ Ντόχερτι, ο οποίος συνεργάστηκε με Ρεπουμπλικανούς του Ουαϊόμινγκ για να φτάσει η υπόθεση στον Λευκό Οίκο.

«Θεωρούμε ότι τέτοιες υποθέσεις είναι παράδειγμα υπερβολικής κρατικής παρέμβασης», δήλωσε στο CBS News ο Στιούαρτ Κέιμπλς, δικηγόρος που συνεργάζεται πλέον με τον Ντόχερτι σε άλλες υποθέσεις χάρης. «Γι’ αυτό προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις χάρες».

Νωρίτερα φέτος, το CBS News είχε αποκαλύψει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε εντολή στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς να εγκαταλείψουν όλες τις εκκρεμείς διώξεις και έρευνες σε βάρος προσώπων που κατηγορούνταν, όπως ο Λέικ, για την πώληση παράνομων συσκευών που χρησιμοποιούνται για την παραποίηση ή απενεργοποίηση συστημάτων ελέγχου ρύπων σε πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Η εντολή, που εκδόθηκε από τον τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, ήταν η πρώτη επίσημη κίνηση του υπουργείου για περιορισμό της ποινικής περιβαλλοντικής επιβολής μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025. Ο Μπλανς είχε υποστηρίξει τότε ότι οι υποθέσεις έκλειναν για λόγους ίσης και δίκαιης εφαρμογής του νόμου, αλλά και για καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του υπουργείου.

Η απόφαση ήρθε μετά τα επιχειρήματα συνηγόρων ορισμένων κατηγορουμένων ότι οι συγκεκριμένες παραβάσεις δεν μπορούσαν να διωχθούν ποινικά βάσει του Clean Air Act και θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν μόνο ως αστικές παραβάσεις.

Περαιτέρω υποχώρηση στην περιβαλλοντική επιβολή

Παρότι η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος και το υπουργείο Δικαιοσύνης είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι θα περιορίζονταν σε αστικές διαδικασίες για τις συσκευές παραποίησης των συστημάτων ρύπων, ο Λευκός Οίκος ζήτησε τον περασμένο μήνα ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση.

Με εκτελεστικό διάταγμα στις 29 Ιουνίου, ο Τραμπ κάλεσε την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος να υποβαθμίσει την προτεραιότητα της αστικής επιβολής για παρεμβάσεις σε συστήματα ελέγχου εκπομπών.

Οι απονομές χάρης έχουν αποτελέσει σταθερό στοιχείο της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στην προεδρία, έδωσε χάρη ή μείωσε τις ποινές σε περισσότερα από 1.500 άτομα που είχαν κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Έκτοτε, έχει δώσει χάρη σε σειρά συμμάχων του που αντιμετώπισαν διώξεις, αλλά και σε πρόσωπα που είχαν προσλάβει δικηγόρους και λομπίστες με πρόσβαση στο περιβάλλον του.

Η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει αυξανόμενο έλεγχο από Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, οι οποίοι διερευνούν αν πολιτικές διασυνδέσεις και επαφές με το περιβάλλον του Τραμπ έπαιξαν ρόλο σε απονομές χάρης. Όπως αναφέρει το CBS News, η έρευνα αναμένεται να ενταθεί αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν την πλειοψηφία σε ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Με πληροφορίες από CBS