Ο Τραμπ τάζει κονδύλια σε εννιά κορυφαία πανεπιστήμια αν υιοθετήσουν την ατζέντα του

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από εννέα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με αντάλλαγμα ευνοϊκότερη πρόσβαση σε ομοσπονδιακούς πόρους.

Σύμφωνα με την Associated Press, τα ιδρύματα κλήθηκαν να υπογράψουν το «Σύμφωνο Ακαδημαϊκής Αριστείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», με το οποίο θα αποδέχονται το όραμα της κυβέρνησης για τα αμερικανικά πανεπιστήμια. Το έγγραφο ζητά από τα σχολεία να υιοθετήσουν τις κυβερνητικές θέσεις σε ζητήματα εισαγωγών, αθλητισμού γυναικών, ελευθερίας του λόγου, πειθαρχίας φοιτητών και κόστους σπουδών.

Η συμφωνία προβλέπει ότι τα πανεπιστήμια που θα την υπογράψουν θα έχουν προτεραιότητα σε ορισμένα ομοσπονδιακά προγράμματα χρηματοδότησης, χωρίς όμως να αποκλείονται πλήρως τα υπόλοιπα ιδρύματα. Επιπλέον, θα απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου και σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το 10σέλιδο σχέδιο στάλθηκε την Τετάρτη σε ορισμένα από τα πλέον επιλεκτικά δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια: Vanderbilt, University of Pennsylvania, Dartmouth College, University of Southern California, MIT, University of Texas, University of Arizona, Brown University και University of Virginia. Δεν είναι σαφές με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα ιδρύματα ούτε αν θα ακολουθήσουν αντίστοιχες προτάσεις προς άλλα πανεπιστήμια.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου του Τέξας χαιρέτισε την πρωτοβουλία, με τον πρόεδρο του Συμβουλίου των Επιτρόπων, Κέβιν Έλτιφε, να δηλώνει ότι «τιμάται» από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα πιθανά χρηματοδοτικά οφέλη. «Καλωσορίζουμε τη νέα ευκαιρία και προσβλέπουμε στη συνεργασία με την κυβέρνηση Τραμπ», ανέφερε σε δήλωσή του.

Περιορισμοί σε διεθνείς φοιτητές και δίδακτρα

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σύμφωνο, η εγγραφή διεθνών φοιτητών θα πρέπει να περιοριστεί στο 15% του συνολικού προπτυχιακού πληθυσμού κάθε ιδρύματος, ενώ από μία μόνο χώρα δεν θα μπορεί να προέρχεται πάνω από 5%. Σήμερα, πολλά κορυφαία πανεπιστήμια ξεπερνούν αυτά τα ποσοστά.

Παράλληλα, τα ιδρύματα που θα υπογράψουν τη συμφωνία θα υποχρεωθούν να παγώσουν τα δίδακτρα για φοιτητές από τις ΗΠΑ για πέντε χρόνια. Επιπλέον, τα πιο πλούσια πανεπιστήμια δεν θα επιτρέπεται να χρεώνουν καθόλου δίδακτρα σε φοιτητές που ακολουθούν προγράμματα στις «θετικές» επιστήμες.

Όροι για την ελευθερία του λόγου

Το κείμενο απαιτεί επίσης τα ιδρύματα να δεσμευτούν στην προώθηση ενός ευρέος φάσματος απόψεων στις πανεπιστημιουπόλεις. Αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με το έγγραφο, τον «μετασχηματισμό ή την κατάργηση μονάδων που σκοπίμως τιμωρούν, υποβαθμίζουν ή ακόμα και πυροδοτούν βία κατά συντηρητικών ιδεών».

Κάθε χρόνο τα πανεπιστήμια θα πρέπει να διενεργούν έρευνα μεταξύ φοιτητών και καθηγητών, προκειμένου να αξιολογείται η συμμόρφωση των campus με το σύμφωνο.

Η επιτήρηση των όρων θα γίνεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση παραβίασης, το ίδρυμα θα χάνει τα οφέλη του συμφώνου για τουλάχιστον έναν χρόνο, ενώ επαναλαμβανόμενες παραβάσεις θα οδηγούν σε διετή αποκλεισμό.

«Τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης είναι ελεύθερα να αναπτύξουν διαφορετικά μοντέλα και αξίες από τα παρακάτω», αναφέρει το κείμενο, «αν επιλέξουν να παραιτηθούν από τα ομοσπονδιακά οφέλη».

Με πληροφορίες από Associated Press