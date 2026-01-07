Ο Τραμπ συζητά ενεργά το ενδεχόμενο «αγοράς» της Γροιλανδίας, αναφέρει ο Λευκός Οίκος

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεργάτες του συζητούν «ενεργά» μια πιθανή προσφορά για «την αγορά του δανικού εδάφους της Γροιλανδίας», όπως επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος.

«Είναι κάτι που συζητείται ενεργά από τον πρόεδρο και την ομάδα εθνικής ασφάλειας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Τόσο η Γροιλανδία όσο και η Δανία έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι το νησί δεν τίθεται «προς πώληση».

Ερωτηθείσα για το λόγο που η κυβέρνηση Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως πως δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την απόκτηση της Γροιλανδίας, η Λέβιτ απάντησε ότι όλες οι επιλογές είναι πάντα ανοιχτές, αλλά η «πρώτη επιλογή του Τραμπ ήταν πάντα η διπλωματία».

Οι ανησυχίες για το μέλλον του εδάφους επανήλθαν μετά τη μονομερή χρήση στρατιωτικής δύναμης από τον Τραμπ κατά της Βενεζουέλας το Σάββατο, με σκοπό τη σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο. Η Δανία, σύμμαχος του ΝΑΤΟ, δηλώνει ότι μια επίθεση στο έδαφός της θα σήμαινε το τέλος της στρατιωτικής συμμαχίας.

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για αραιοκατοικημένο έδαφος, η θέση της μεταξύ της Βόρειας Αμερικής και της Αρκτικής καθιστά τη Γροιλανδία ιδανική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικών επιθέσεων και για την παρακολούθηση των πλοίων στην περιοχή.

Η διαστημική βάση Pituffik, παλαιότερα γνωστή ως αεροπορική βάση Thule, λειτουργεί από τις ΗΠΑ από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων ορυκτών, του ουρανίου και του σιδήρου, τα οποία γίνονται πιο εύκολα προσβάσιμα καθώς ο πάγος της λιώνει λόγω της κλιματικής αλλαγής, έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι θα μπορούσε επίσης να διαθέτει σημαντικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τετάρτη ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με τη Δανία την επόμενη εβδομάδα.

«Η απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια νέα ιδέα», συνέχισε η Λέβιτ, η οποία πρόσθεσε, ότι: «Ο πρόεδρος έχει είναι πολύ ανοιχτός και σαφής με όλους σας και με τον κόσμο, ότι θεωρεί πως είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας στην περιοχή της Αρκτικής, και γι' αυτό η ομάδα του συζητά επί του παρόντος πώς θα μοιάζει μια πιθανή αγορά».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ είχε συζητήσει μια σειρά από επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατιωτικής δύναμης.

«Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον Πρόεδρο Τραμπ, καθώς εξετάζει τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η Λέβιτ.

