Ο Τραμπ στήνει κλουβί MMA στον Λευκό Οίκο για επετειακούς αγώνες UFC στα 250 χρόνια των ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε την κατασκευή ειδικού κλωβού UFC στον νότιο κήπο του συγκροτήματος, ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης που προγραμματίζεται για τον επόμενο μήνα με αφορμή τα 250 χρόνια από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Εργάτες εθεάθησαν να στήνουν μεταλλικές κατασκευές, εξέδρες και το χαρακτηριστικό οκταγωνικό κλουβί του UFC, ο οποίος θα περιβάλλεται από συρμάτινο πλέγμα και χιλιάδες προσωρινές θέσεις θεατών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη χαρακτηρίσει τη διοργάνωση ως «το μεγαλύτερο event στην ιστορία του UFC», λέγοντας ότι θα δημιουργηθεί «μια αρένα ακριβώς έξω από την είσοδο του Λευκού Οίκου».

Η διοργάνωση, με την ονομασία UFC Freedom 250, θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου και, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, το κόστος του εγχειρήματος αναμένεται να φτάσει τα 60 εκατομμύρια δολάρια.

Παρά τη μεγάλη προβολή, το event θα περιλαμβάνει δύο μόνο αγώνες τίτλου.

Ο Βραζιλιάνος Alex Pereira θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Ciryl Gane για τον προσωρινό τίτλο βαρέων βαρών, ενώ ο Γεωργιανός Ilia Topuria θα αναμετρηθεί με τον Justin Gaethje στην κατηγορία lightweight.

Ο πρόεδρος του UFC Dana White δήλωσε ότι περίπου 4.300 θεατές θα παρακολουθήσουν τους αγώνες από τον χώρο του Λευκού Οίκου, με τη μεγάλη πλειονότητα να αποτελείται από μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, θα διατεθούν περίπου 85.000 δωρεάν εισιτήρια για δημόσια προβολή της διοργάνωσης σε κοντινό πάρκο της Ουάσιγκτον.

Εργασίες για την ανέγερση κλουβιού UFC στον Λευκό Οίκο / Φωτ.: EPA

Το UFC διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξει γενική πώληση εισιτηρίων, ενώ προβλέπονται και VIP πακέτα για υψηλόβαθμους προσκεκλημένους, τα οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα κοστίζουν έως και 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Η διοργάνωση θα είναι η πρώτη επαγγελματική αθλητική εκδήλωση που πραγματοποιείται ποτέ στους χώρους του Λευκού Οίκου.

Το event εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του Λευκού Οίκου από τον Τραμπ μετά την επιστροφή του στην προεδρία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αλλαγές στο Οβάλ Γραφείο, μετατροπές στον Κήπο των Ρόδων και την κατασκευή νέας αίθουσας εκδηλώσεων.

Με πληροφορίες από BBC