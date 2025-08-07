Ο Τραμπ «στη μάχη» κατά του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Παρότι έχει μετακομίσει από τη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να παραμένει ενεργός πολιτικά στην πατρίδα του. Ο πρώην πρόεδρος συζητά το ενδεχόμενο παρέμβασης στις δημοτικές εκλογές της πόλης, με στόχο να εμποδίσει την επικράτηση του Ζοχράν Μαμντάνι, του αριστερού υποψηφίου που προηγείται στην κούρσα για τον δήμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουλάχιστον οκτώ πρόσωπα, ο Τραμπ έχει ρωτήσει Ρεπουμπλικάνους βουλευτές και επιχειρηματίες της Νέας Υόρκης ποιος από τους αντίπαλους υποψήφιους, όπως ο νυν δήμαρχος Έρικ Άνταμς ή ο πρώην κυβερνήτης Άντριου Κουόμο, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να νικήσει τον Μαμντάνι.

Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον Κουόμο ως δυνατό ανεξάρτητο υποψήφιο, με την υποστήριξη ανθρώπων όπως ο αναλυτής Μαρκ Πεν και ο πρώην πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Άντριου Στάιν. Μάλιστα, έγινε και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Κουόμο, χωρίς όμως να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας τους.

Η πιθανή ανάμειξη του Τραμπ στις εκλογές έχει προκαλέσει αναστάτωση στο πολιτικό σκηνικό της Νέας Υόρκης. Ο Ζοχράν Μαμντάνι, δημοκρατικός σοσιαλιστής, έχει συγκεντρώσει δυναμική προεκλογικά, με θέσεις υπέρ της παύσης αυξήσεων ενοικίων και υπερφορολόγησης των πλουσίων. Αντίπαλοί του, όπως ο Άνταμς και ο Κουόμο, προσπαθούν να συσπειρώσουν τις αντι-Μαμντάνι ψήφους, αλλά η διάσπαση ενδέχεται να ενισχύσει την πορεία του Μαμντάνι προς τη νίκη.

Ο Τραμπ έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του στην εκλογική αναμέτρηση νωρίτερα μέσα στο έτος, όταν η κυβέρνησή του απέσυρε κατηγορίες διαφθοράς κατά του Άνταμς, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανεκλογή του, κίνηση που όμως κόστισε στον Άνταμς την υποστήριξη από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Παρότι ο Τραμπ είναι ακόμα αντιδημοφιλής στη Νέα Υόρκη, υποστηρικτές του, όπως ο ραδιοφωνικός παραγωγός Σιντ Ρόζενμπεργκ, θεωρούν ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή παρασκηνιακά. Η παρέμβασή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποχώρηση κάποιου υποψηφίου, ώστε να ενισχυθεί η δυναμική απέναντι στον Μαμντάνι.

Προς το παρόν, ο πρώην πρόεδρος συλλέγει πληροφορίες και ζυγίζει τις κινήσεις του, με φόντο μια Νέα Υόρκη που παραμένει κεντρική στο πολιτικό του αφήγημα.

