Ο Τραμπ στέλνει στρατό στο «πολιορκημένο από την Antifa» Πόρτλαντ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, δηλώνοντας ότι «εξουσιοδοτεί πλήρη ισχύ, αν χρειαστεί», παρά τις έντονες αντιρρήσεις τοπικών αξιωματούχων και μελών του Κογκρέσου.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων είναι αναγκαία «για την προστασία ενός πολιορκημένου Πόρτλαντ και των εγκαταστάσεων της μεταναστευτικής υπηρεσίας (ICE) από την επίθεση της Antifa και άλλων εγχώριων τρομοκρατών».

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, Κιθ Γουίλσον, δήλωσε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου ότι η πόλη βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με «αιφνίδια εισροή ομοσπονδιακών πρακτόρων». «Δεν τους καλέσαμε, δεν τους θέλουμε, βρίσκονται εδώ χωρίς σαφή λόγο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, βουλευτές και γερουσιαστές του Όρεγκον κατηγόρησαν τον Τραμπ ότι χρησιμοποιεί την παρουσία λίγων ειρηνικών διαδηλωτών έξω από κτίριο της Ice ως πρόσχημα για μια «αυταρχική επίδειξη ισχύος».

Πόρτλαντ: Καταγγελίες για «κατασκευασμένη εικόνα αναρχίας»

Ο γερουσιαστής Ρον Γουάιντεν μίλησε για «παραμύθι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», τονίζοντας ότι η καθημερινότητα στην πόλη έχει επανέλθει στο φυσιολογικό εδώ και χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις του 2020.

Ο συνάδελφός του, Τζεφ Μέρκλεϊ, πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος στέλνει δυνάμεις για να προκαλέσει συγκρούσεις και να στηρίξει το αφήγημά του περί χάους».

Η εκπρόσωπος Μαξίν Ντέξτερ χαρακτήρισε την απόφαση «κατάχρηση εξουσίας και προδοσία των θεμελιωδών αξιών της Αμερικής», ενώ η βουλευτής Σουζάν Μποναμίτσι μίλησε για «φανταστικό πόλεμο ενάντια στην Antifa».

Παρά τις διαψεύσεις και τις εικόνες που δείχνουν μικρές, ειρηνικές συγκεντρώσεις, ο Τραμπ περιέγραψε το Πόρτλαντ ως «πόλη σε αναρχία» και ισχυρίστηκε ψευδώς ότι «τα περισσότερα καταστήματα έχουν κλείσει λόγω εμπρησμών».

Δήλωσε επίσης ότι οι διαδηλωτές είναι «επαγγελματίες υποκινητές» που χρηματοδοτούνται από «πλούσιους ανθρώπους» και απείλησε ότι «θα κάνουμε μια μεγάλη επιχείρηση εναντίον τους».

Στο στόχαστρο κι άλλες πόλεις

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη αναπτύξει στρατό σε Λος Άντζελες και Ουάσιγκτον, ενώ εξετάζει το ίδιο μέτρο σε Μέμφις και Νέα Ορλεάνη – όλες πόλεις υπό Δημοκρατική διοίκηση.

Με πληροφορίες από Guardian