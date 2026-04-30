Ιράν: Ο Τραμπ σε συζητήσεις για αποκλεισμό που μπορεί να διαρκέσει μήνες: «Καλό θα ήταν να ξυπνήσουν σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε με εταιρείες πετρελαίου τρόπους μετριασμού των επιπτώσεων ενός ενδεχόμενου αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ, ο οποίος θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες, όπως δήλωσε την Τετάρτη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους προς άλλες χώρες να συμβάλουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Οι συνομιλίες με στελέχη εταιρειών πετρελαίου ήρθαν μετά το αδιέξοδο στις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρούν να περιορίσουν τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν μέσω ενός ναυτικού αποκλεισμού, που αποσκοπεί στο να αναγκάσει την Τεχεράνη να ανοίξει εκ νέου το στενό στη ναυτιλία.

«Την ώρα που η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αντάλλασσαν δημόσιες απειλές, το Πακιστάν, που αναλαμβάνει ρόλο μεσολαβητή, προσπαθούσε να αποτρέψει την κλιμάκωση της έντασης, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με μια πιθανή συμφωνία», ανέφερε πηγή στο Reuters.

Τραμπ: «Ο αποκλεισμός είναι λιγάκι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς»

Ο Τραμπ και οι διευθυντές των πετρελαϊκών εταιρειών «συζήτησαν τα μέτρα που έχει λάβει ο πρόεδρος Τραμπ για την ανακούφιση των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου, καθώς και τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ώστε να συνεχιστεί ο τρέχων αποκλεισμός για μήνες, αν χρειαστεί, με στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στους Αμερικανούς καταναλωτές», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Ο αποκλεισμός είναι λιγάκι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Την Τετάρτη, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 6%, με το Brent να αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, λόγω των προσδοκιών για αποκλεισμό με μεγαλύτερη διάρκεια.

Ο πόλεμος έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 25 δισεκατομμύρια δολάρια στον αμερικανικό στρατό, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Πενταγώνου, ο οποίος παρέθεσε την πρώτη επίσημη εκτίμηση του κόστους της σύγκρουσης.

Με τις συνομιλίες να βρίσκονται σε αδιέξοδο, ο Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί την Πέμπτη για νέα σχέδια πιθανής στρατιωτικής δράσης από τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Axios. Η Τεχεράνη προειδοποίησε την Τετάρτη για «άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση» απέναντι στον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό πλοίων που συνδέονται με το Ιράν.

Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι πυρηνικές της φιλοδοξίες είναι ειρηνικές.

«Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλό θα ήταν να ξυπνήσουν σύντομα!», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, χωρίς να εξηγήσει τι θα συνεπαγόταν μια τέτοια συμφωνία.

Με πληροφορίες από Reuters, Axios