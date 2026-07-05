Ο Τραμπ προσπαθεί εκ νέου να καθυστερήσει την καταβολή αποζημίωσης ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τζιν Κάρολ

Οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν παράταση για την εξόφληση της αστικής αποζημίωσης ύψους 5 εκατ. δολαρίων που επιδικάστηκε το 2023 υπέρ της αρθρογράφου Τζιν Κάρολ, λίγες ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να εξετάσει την έφεση.

Σε νέα αίτηση, ο δικηγόρος του προέδρου ανέφερε ότι, δεδομένου ότι ο πρώην επικεφαλής δικηγόρος του, Τζάστιν Σμιθ, ανέλαβε τον περασμένο μήνα τη θέση του ομοσπονδιακού δικαστή (θέση για την οποία είχε προταθεί από τον Τραμπ), ο νέος επικεφαλής δικηγόρος του, Τζος Χάλπερν, χρειάζεται περισσότερο χρόνο «για να εξοικειωθεί πλήρως με τα γεγονότα και τις διαδικαστικές πτυχές» της υπόθεσης.

Η υπόθεση της Τζιν Κάρολ

Μια επιτροπή ενόρκων επιδίκασε αποζημίωση στην Κάρολ, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το 1996 και στη συνέχεια τη δυσφήμησε, όταν αυτή περιέγραψε δημοσίως την επίθεση το 2019. Ο Τραμπ κατέθεσε χρήματα σε λογαριασμό για την καταβολή της αποζημίωσης, αλλά προσπαθεί να καθυστερήσει την αποδέσμευση του ποσού, το οποίο ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 5,8 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τους τόκους.

Οι δικηγόροι του Τραμπ ζήτησαν από το δικαστήριο να παρατείνει την προθεσμία απάντησης στο αίτημα πληρωμής της Κάρολ έως τις 14 Ιουλίου, υποστηρίζοντας ότι «η ενάγουσα δεν διατρέχει κίνδυνο ουσιώδους βλάβης ως αποτέλεσμα της ικανοποίησης αυτού του αιτήματος».

Υποστήριξαν ότι η απόφαση εξασφαλίζεται από τα χρήματα που κρατούνται από το δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων «επαρκών δεδουλευμένων τόκων για την κάλυψη τυχόν τόκων μετά την έκδοση της απόφασης που θα συσσωρεύονταν εάν το δικαστήριο εξέταζε τις αιτήσεις της ενάγουσας».

Σε απάντησή της, η δικηγόρος της Κάρολ, Ρομπέρτα Κάπλαν, αντέτεινε ότι το αίτημα του Τραμπ για παράταση «φαίνεται να μην είναι παρά μια ακόμη προσπάθεια να κερδίσει χρόνο».

Η Κάπλαν ανέφερε ότι ο Σμιθ είχε προταθεί για το εφετείο πριν από περισσότερους από πέντε μήνες και ότι ο Τραμπ «είχε αρκετό χρόνο να προσλάβει νέο δικηγόρο» και «θα έπρεπε να είχε ενεργήσει με επιμέλεια προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο».

Την περασμένη εβδομάδα, οι δικηγόροι της Κάρολ ζήτησαν από το δικαστήριο να υποχρεώσει τον Τραμπ να της καταβάλει το ποσό της αποζημίωσης που όρισε η επιτροπή ενόρκων.

Ο Τραμπ προσπαθεί να προκαλέσει καθυστερήσεις

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί συστηματικά τον ισχυρισμό της Κάρολ, χαρακτηρίζοντάς τον ως πολιτικά και οικονομικά υποκινούμενο, και την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε να συνεχίσει να πολεμά αυτό που αποκάλεσε «υπόθεση πολιτικής εκμετάλλευσης και νομικής επίθεσης», αφού έγινε γνωστή η απόρριψη της έφεσής του από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι δικηγόροι του Τραμπ επικοινώνησαν με τον δικηγόρο της Κάρολ αμέσως μετά, ζητώντας να αναβληθεί η καταβολή του ποσού, ενώ ζητήθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο να επανεξετάσει την απόφασή του.

Η κατάθεση της Κάπλαν άφησε να εννοηθεί ποια, κατά την άποψη της δικηγόρου της Κάρολ, θα μπορούσε να είναι η επόμενη νομική κίνηση για την αμφισβήτηση της αστικής απόφασης. Η Κάπλαν έγραψε ότι ο Τραμπ «έχει καταστήσει σαφές» ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά της δεύτερης απόφασης για δυσφήμηση ύψους 83 εκατομμυρίων δολαρίων υπέρ της Κάρολ και να ζητήσει επανεξέταση της πρώτης.

«Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι ο εναγόμενος επιδιώκει… να κερδίσει χρόνο, ώστε να προσπαθήσει να επινοήσει κάποια νέα βάση για να αναβάλει την πληρωμή προς την ενάγουσα, πιθανώς σε σχέση με την επικείμενη αίτησή του και την πρότασή του για επανεξέταση», έγραψε η Κάπλαν.

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκαν οι δικηγόροι της Κάρολ, σε ένα διαφορετικό νομικό σενάριο, ο Τραμπ θα μπορούσε να ασκήσει έφεση που θα συνενώνει τις δύο αποφάσεις, με τη δεύτερη να θέτει ζητήματα προεδρικής ασυλίας, δεδομένου ότι η δεύτερη, υψηλότερη αποζημίωση για δυσφήμηση αφορά δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ για την Κάρολ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

Λίγες ημέρες πριν παραιτηθεί από τη θέση του δικηγόρου του προέδρου και αναλάβει τα καθήκοντά του ως δικαστής, ο Σμιθ έγραψε τον περασμένο μήνα στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι ο Τραμπ σκόπευε να ασκήσει έφεση για τη δεύτερη υπόθεση εντός του επόμενου μήνα, σημειώνοντας ότι «επειδή αφορά τα ίδια μέρη και υπάρχει επικάλυψη, το Δικαστήριο ίσως επιθυμεί να εξετάσει τις αιτήσεις από κοινού».

Με πληροφορίες από Guardian